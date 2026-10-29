Décision choc : la justice va-t-elle priver Ivan Toney de l'Euro 2028 ?

L'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, a reçu un choc violent après s'être retrouvé menacé de rater l'Euro 2028 avec la sélection de son pays, sur décision de justice.
Toney a été jugé devant la Southwark Crown Court en Angleterre, ce jeudi, pour avoir agressé un homme du nom de Saber Da Silva à l'intérieur d'une discothèque de la capitale britannique, Londres, le 6 décembre dernier.
Sky Sports a indiqué qu'Ivan Toney a nié avoir agressé l'homme à l'intérieur de la discothèque, affirmant son innocence face à l'accusation portée contre lui.
Le réseau a précisé que le juge Chris Hehir a fixé une nouvelle date pour le procès, le 12 juin 2028, avec la remise en liberté de l'attaquant anglais sous caution inconditionnelle.
Selon le quotidien britannique The Sun, le juge s'est excusé pour ce long report, déclarant : « C'est une date très éloignée, et j'en suis désolé. Mais comme vous le savez, les tribunaux travaillent sous une pression énorme. »
Fait marquant : la nouvelle date du procès coïncidera avec le déroulement de l'Euro 2028, organisé par le Royaume-Uni entre le 9 juin et le 9 juillet 2028.
Ivan Toney rêve de participer avec la sélection de son pays à la compétition européenne, d'autant plus après avoir échoué à décrocher une place de titulaire lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où les Three Lions ont décroché la médaille de bronze.