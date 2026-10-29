Décision choc : la justice va-t-elle priver Ivan Toney de l'Euro 2028 ?

L'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, a reçu un choc violent après s'être retrouvé menacé de rater l'Euro 2028 avec la sélection de son pays, sur décision de justice.

Toney a été jugé devant la Southwark Crown Court en Angleterre, ce jeudi, pour avoir agressé un homme du nom de Saber Da Silva à l'intérieur d'une discothèque de la capitale britannique, Londres, le 6 décembre dernier.

Sky Sports a indiqué qu'Ivan Toney a nié avoir agressé l'homme à l'intérieur de la discothèque, affirmant son innocence face à l'accusation portée contre lui.

Le réseau a précisé que le juge Chris Hehir a fixé une nouvelle date pour le procès, le 12 juin 2028, avec la remise en liberté de l'attaquant anglais sous caution inconditionnelle.

Prochains matchs ALS Saudi Pro League 14:00 AHL Regarder

Selon le quotidien britannique The Sun, le juge s'est excusé pour ce long report, déclarant : « C'est une date très éloignée, et j'en suis désolé. Mais comme vous le savez, les tribunaux travaillent sous une pression énorme. »

Fait marquant : la nouvelle date du procès coïncidera avec le déroulement de l'Euro 2028, organisé par le Royaume-Uni entre le 9 juin et le 9 juillet 2028.

Ivan Toney rêve de participer avec la sélection de son pays à la compétition européenne, d'autant plus après avoir échoué à décrocher une place de titulaire lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où les Three Lions ont décroché la médaille de bronze.