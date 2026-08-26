Dans un revirement surprenant qui révèle l'ampleur des pressions financières au sein du club saoudien d'Al-Nassr, des rapports de presse ont confirmé que la direction du club s'oriente vers le prêt de l'un de ses piliers essentiels lors du mercato en cours.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a confirmé que la direction d'Al-Nassr s'oriente vers le prêt du milieu de terrain Ali Al-Hassan au club d'Al-Fateh, dans le cadre de ses efforts pour améliorer sa situation financière et alléger ses charges, Al-Fateh devant prendre en charge l'intégralité du salaire du joueur durant la période de prêt.

Cette démarche contrainte vise à laisser le champ libre à l'enregistrement du duo Abdulrahman Ghareeb et Raghad Al-Najjar dans le budget, et à compenser une partie des engagements financiers pesant sur le club, dans un contexte de maintien du contrôle financier strict imposé à Al-Nassr et qui entrave ses mouvements sur le marché des transferts.

Par ailleurs, le staff technique dirigé par l'entraîneur a reçu un grand coup de pouce moral, après le retour du gardien de but Nawaf Al-Aqidi à la participation aux entraînements collectifs mercredi, signe évident de sa disponibilité pour garder les cages du club face à Al-Taawoun lors de la rencontre attendue vendredi.

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Al-Aqidi n'était pas le seul revenant, puisque la séance a été marquée par la participation du défenseur français Mohamed Simakan après son rétablissement de sa blessure, faisant du duo de sérieux candidats à un retour dans la liste de l'équipe.

Al-Aqidi et Simakan devraient passer des tests physiques et médicaux décisifs lors de l'entraînement de jeudi, avant que ne soit prise la décision finale concernant leur capacité à participer à la rencontre attendue.