Valentijn Driessen ne comprend absolument pas l’arrivée de Viktor Tsygankov à l’Ajax. Selon le journaliste de De Telegraaf, l’ailier droit ukrainien, recruté à Amsterdam sur recommandation de l’entraîneur Míchel Sánchez, ne fait guère impression. Driessen s’étonne surtout que le technicien espagnol connaisse l’attaquant depuis des années, pour avoir travaillé avec lui à Gérone.

Dans le podcast Kick-off , Driessen évoque la politique de recrutement de l’Ajax après sa défaite humiliante contre Hajduk Split (2-1) en Ligue Conférence. Il s’en prend particulièrement à Tsygankov, que Míchel connaissait pourtant très bien. « Il a travaillé trois ans avec cet Ukrainien », souligne le journaliste.

C’est précisément pour cette raison que Driessen ne comprend pas que l’Ajax ait dépensé de l’argent pour recruter l’attaquant. « Quand on voit à quel point il est amorphe... Il ne prend aucune initiative, absolument aucune », tranche-t-il. « Et on se dit : on a encore payé pour ça. » L’Ajax aurait déboursé quatre millions d’euros pour l’ailier droit de 28 ans.

Selon Driessen, les critiques adressées à Tsygankov s’inscrivent dans un problème bien plus large à l’Ajax, qui a complètement changé de cap l’été dernier. Sous la direction de Jordi Cruyff, le club a recruté plusieurs internationaux expérimentés aux salaires élevés, accordant beaucoup moins d’importance à son centre de formation et au championnat néerlandais. « On ne regardait qu’à l’étranger, pour trouver des joueurs expérimentés censés être immédiatement opérationnels », affirme Driessen.

Le journaliste ne comprend pas non plus le recrutement de Marcos Leonardo, arrivé pour près de vingt millions d’euros. « Ils ont payé pour lui. L’Ajax est le seul club au monde qui apporte de l’argent en Arabie saoudite. Tous les autres ne font qu’en récupérer là-bas, et l’Ajax, lui, y apporte de l’argent », raille Driessen.

Le journaliste souligne que l’Ajax a dû intégrer de nombreux nouveaux joueurs ces derniers mois, mais que l’équipe n’a toujours pas de visage reconnaissable. « Je crois qu’hier, il y avait sept ou huit joueurs alignés qui ont été recrutés l’été dernier. Ils n’avaient encore jamais joué ensemble et, souvent, ils ne parlent même pas la même langue », explique Driessen.

Pour Driessen, la politique de recrutement actuelle éloigne toujours davantage l’Ajax de la formule qui a fait son succès par le passé. « Quand l’Ajax a-t-il connu de bonnes périodes ? Quand il y avait un noyau de joueurs de l’Ajax, accompagné de quelques grands talents issus de la formation. Ce qui manquait était recruté, et il s’agissait souvent de deux ou trois joueurs, pas plus », rappelle le journaliste, qui décrit l’effectif actuel comme une « véritable légion étrangère ».