De Telegraaf : « Cruijff va demander à Pep Guardiola de devenir entraîneur de l'Ajax »

Mike Verweij s'attend à ce que Jordi Cruijff contacte Pep Guardiola pour lui proposer le poste d'entraîneur principal de l'Ajax, a déclaré le spécialiste de l'Ajax du journal De Telegraaf dans le podcast de football Kick-off.

Le podcast aborde d'abord le cas de Michel, l'entraîneur de Gérone, qui, selon Verweij, a effectivement les faveurs de Cruijff, même si aucune discussion n'a encore eu lieu avec l'Espagnol.





Cruijff est donc séduit par Michel, mais considère un autre entraîneur espagnol comme le candidat idéal pour l'Ajax : Pep Guardiola. Le manager de Manchester City est encore sous contrat en Angleterre jusqu'à la mi-2027.

« Ce serait un rêve pour les supporters de l'Ajax. Dans le documentaire de Cruijff, Guardiola dit qu'il doit tout à Cruijff. C'est peut-être une belle façon de rendre la pareille à la famille Cruijff. »

« Guardiola n’aura qu’à faire son choix parmi les clubs, y compris ceux qui lui proposeront vingt millions d’euros par an. À Amsterdam, on ne dispose pas d’un tel budget », poursuit Verweij.

« Jordi va sans aucun doute tenter sa chance auprès de Guardiola. Les chances que cela aboutisse… Normalement, ça n’arrivera pas, mais Cruijff va tout miser là-dessus », conclut l’observateur de l’Ajax.