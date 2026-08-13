L’Ajax s’invite dans la bataille pour Lutsharel Geertruida, comme l’a confirmé De Telegraaf ce jeudi après de premières informations venues d’Allemagne.

Selon le quotidien du matin, le club d’Amsterdam s’est manifesté mercredi auprès du RB Leipzig. On savait déjà que le PSV souhaite obtenir le défenseur rotterdamois sous forme de prêt, mais die Roten Bullen privilégient un transfert définitif.

« Si Mika Godts est vendu au PSG, l’Ajax aura peut-être les moyens de payer une indemnité de transfert d’environ 18 millions », écrit le suiveur du club Mike Verweij. Une proposition de prêt serait également sur la table.

L’Ajax est à la recherche d’un défenseur central droitier supplémentaire. Il est clair depuis un certain temps déjà qu’il n’y a plus d’avenir à la Johan Cruijff ArenA pour Ko Itakura et Josip Sutalo.

Âgé de 26 ans, Geertruida est encore sous contrat à Leipzig jusqu’à la mi-2029. Il avait auparavant disputé 202 matches officiels sous les couleurs de Feyenoord.

Un transfert de Geertruida vers l’Ajax ou le PSV serait très piquant. Dans le sud de Rotterdam, l’international néerlandais reste toujours très apprécié.

Geertruida pourrait aussi choisir un transfert à l’étranger. La saison passée, il a joué en prêt à Sunderland.