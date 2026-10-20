Robin van Persie suscite un certain intérêt, rapporte De Telegraaf mardi. Toutefois, l’entraîneur sans club, licencié cette année par Feyenoord, ne devrait pas reprendre du service avant 2027.

Marcel van der Kraan, spécialiste de Feyenoord, évoque une piste en Premier League pour Van Persie, qui a joué à Arsenal et à Manchester United. « En Premier League, l’entraîneur de Nottingham Forest (Oliver Glasner, NDLR) est déjà sur la sellette », indique-t-il à propos de l’actuel dix-neuvième du championnat anglais.

« Le milliardaire grec Evangelos Marinakis, qui a peu de patience avec les entraîneurs, est furieux de voir son club à l’avant-dernière place de la Premier League », révèle Van der Kraan. Il entrevoit toutefois des difficultés pour Van Persie si la piste Nottingham Forest se concrétise. « Rejoindre un club en difficulté en cours de saison, même avec un salaire de plusieurs millions, c’est souvent s’exposer à des problèmes. Van Persie fera donc un choix mûrement réfléchi lorsqu’il voudra reprendre du service. »

Un autre facteur entre probablement en jeu : après son départ anticipé, Van Persie continuera d’être payé par Feyenoord pendant un an. « Van Persie n’a pas non plus eu à se plaindre du manque d’intérêt à son égard : dès le milieu de l’été, des clubs de (grands) championnats européens faisaient déjà la queue. »

Arne Slot est dans la même situation que Van Persie : l’ancien entraîneur de Feyenoord continue d’être payé par Liverpool. Selon De Telegraaf , le nom de Slot a été évoqué à Tottenham Hotspur, qui a remporté lundi son premier match de la saison en Premier League.

« Slot occupe son temps libre en tant qu’“observateur” technique auprès de l’UEFA. Une manière astucieuse de voir de nombreux grands clubs à l’œuvre pendant des mois, d’étudier leurs systèmes de jeu et d’évaluer leurs joueurs », précise Van der Kraan.

« Mais il est certain qu’il rejoindra un grand club européen en 2027 », affirme le spécialiste de Feyenoord. Son agente, Rafaela Pimenta, est régulièrement en contact avec des clubs européens intéressés.