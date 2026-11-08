De Rossi : « J’étudie Amorim. Modric ? Je ne peux plus lui taper dessus »

Daniele De Rossi, entraîneur du Genoa, est présent en conférence de presse à l’issue du match contre l’AC Milan, comptant pour la 11e journée de Serie A.

Que pensez-vous de l’AC Milan d’Amorim ?

« Ce n’est pas à moi de le juger : il est plus jeune que moi, mais il a beaucoup plus d’expérience. J’apprends de lui. Nous étudions son travail, nous l’observons. Il utilise un système que j’aime beaucoup. Il aligne des joueurs de grande qualité sur les côtés, ce que j’ai aussi essayé de faire ici. Pas avec Moreira, bien sûr, mais à notre échelle et selon nos possibilités. J’aime sa façon de communiquer : il ne fait pas porter le chapeau à ses joueurs, même quand il perd, et il est toujours sincère dans la défaite. Il fait un excellent travail. »

Que pensez-vous de Modric ?

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« Pour tous ceux qui aiment ce poste, c’est émouvant de voir ce joueur dessiner du football comme ça à 41 ans. L’an dernier, j’avais demandé qu’on le marque individuellement ; cette année, il jouait à deux. Il a un sens du tempo supérieur. Il va peut-être un peu moins vite, mais sa réflexion, elle, suit. On s’est un peu accrochés à deux reprises et je lui ai dit : “Je ne joue plus, donc je ne peux pas te cogner.” Mais c’est beau, vraiment beau. Lui comme Rabiot : ce sont des joueurs de classe mondiale. »