De Riyad à Moscou… Le « trio tant attendu » entre Bivol et Petrov se profile à l'horizon

Tous les regards se tournent à nouveau vers un troisième affrontement très attendu entre Dmitri Bivol et Artur Petrov, après que la Fédération internationale de boxe a ouvert la voie à une nouvelle édition de ce combat mondial, suite à leur dernier face-à-face qui s'était déroulé dans la capitale saoudienne, Riyad.

Dans ce qui semble être le prolongement naturel d’une rivalité exceptionnelle qui a captivé les amateurs de boxe du monde entier, le président de la fédération, Omar Karimlev, a confirmé que les deux boxeurs sont en lice pour remonter sur le ring lors d’un troisième combat, qui ravivera l’une des rivalités les plus marquantes de cette catégorie de poids et lui conférera une nouvelle dimension de suspense et d’excitation.

Il a précisé que le chemin vers cette confrontation ne serait pas direct, car Bevol et Petrov devraient disputer un combat préliminaire avant que les contours de ce troisième affrontement ne se précisent. Les consultations officielles visant à déterminer le calendrier et le format appropriés débuteront ensuite, ces démarches devant selon les prévisions s'engager d'ici la fin de l'année.

Dans la recherche d’un cadre à la hauteur de cet événement, Moscou s’est imposée comme le choix privilégié pour accueillir le combat, grâce à sa capacité d’organisation et à ses infrastructures aptes à accueillir une confrontation de cette envergure, a confirmé Karimlev.

Il a déclaré : « La Fédération internationale de boxe est tout à fait prête à organiser un troisième combat entre Bivol et Petrov, car cette rivalité constitue un événement mondial majeur. Il est prévu que chacun d’eux dispute un combat préparatoire avant de s’affronter à nouveau, après quoi nous pourrons passer à la phase de planification et d’organisation officielle d’ici la fin de l’année. Notre priorité est d’organiser ce combat en Russie, plus précisément à Moscou. »

Entre le moment du sacre à Riyad et le début du compte à rebours d’un nouveau chapitre, ce trio semble être une histoire inachevée, une lutte pour la suprématie qui revient cette fois-ci sous l’égide de la Fédération internationale de boxe, alors que le monde entier attend de savoir comment elle s’achèvera.