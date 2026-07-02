De retour pour défier Al-Hilal, Al-Shabab opte pour Khalifa Ben Zakri

Le club d'Al-Shabab a officialisé le nom de l'entraîneur qui prendra la succession de l'Algérien Noureddine Ben Zakri à la tête de l'équipe première la saison prochaine.

Arrivé en cours de saison dernière, l’Algérien avait permis au club d’éviter la relégation avant de quitter ses fonctions à l’issue de l’exercice.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le club a opté pour l’Allemand Thomas Litsch afin de prendre les commandes de l’équipe première la saison prochaine.

Le club saoudien attend toutefois le feu vert de la commission de contrôle financier de la Ligue Roshen pour officialiser l’arrivée de l’entraîneur allemand de 57 ans.

Le technicien allemand, qui a entamé sa carrière d’entraîneur il y a près de trente ans alors qu’il était encore joueur, a accumulé une solide expérience, notamment à l’Austria Vienne (Autriche), au Vitesse (Pays-Bas) et à Bochum (Allemagne).

Mais c’est son passage au Red Bull Salzbourg, en Autriche, qui a le plus marqué les esprits : il y a occupé les fonctions d’entraîneur adjoint, puis de directeur technique des équipes de jeunes, avant de prendre les rênes de l’équipe première entre 2025 et 2026.

Il a conduit le club autrichien en Coupe du monde des clubs 2025, où il a croisé Al-Hilal lors de la deuxième journée de la phase de groupes ; la rencontre s’est conclue sur un nul blanc avant l’élimination prématurée de l’équipe.