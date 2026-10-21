Le club saoudien d'Al-Ahli a récupéré sa star numéro un, après son absence pour blessure au cours de la période passée, avant la rencontre très attendue face à Al-Khaleej en Roshn League.

Al-Ahli accueille Al-Khaleej, demain jeudi, au stade de la cité sportive Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah, lors de la onzième journée de la Roshn League saoudienne.

Et environ 24 heures avant le match, « Al-Raqi » a annoncé, via son compte officiel sur le site « X », le retour de son attaquant anglais Ivan Toney à l'entraînement, commentant : « Il est de retour pour achever ce qu'il a commencé ».

Toney avait manqué le match d'Al-Ahli lors de la victoire face à Al-Feiha sur le score de 3-2, avant-hier lundi, lors de la dixième journée de la Roshn League, en raison d'une blessure au bassin survenue avant la rencontre.

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L'attaquant anglais est considéré comme la star numéro un du club de Djeddah cette saison, puisqu'il a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a contribué à 12 buts, en inscrivant 11 et en délivrant une passe décisive.

Âgé de 30 ans, il occupe la tête du classement des buteurs de la Roshn League saoudienne cette saison avec 11 buts, soit 4 buts d'avance sur le Marocain Youssef En-Nesyri, l'attaquant d'Al-Ittihad, qui occupe la deuxième place.