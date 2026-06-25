De nombreux changements sont attendus… Donis répondra-t-il aux attentes lors de cette soirée décisive ?

Le match de l'équipe nationale saoudienne contre le Cap-Vert n'est plus seulement le dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, mais il est devenu un véritable test pour l'entraîneur grec Georgios Donis, qui se retrouve sous une forte pression du public et des médias après la lourde défaite face à l'Espagne.

À l’approche du coup d’envoi, plusieurs indices suggèrent que l’entraîneur s’apprête à opérer des changements significatifs dans la composition et le système de jeu, afin de rétablir l’équilibre de la sélection saoudienne et de maintenir ses chances de qualification pour les seizièmes de finale.

Reste à savoir si ces choix seront dictés par une conviction tactique ou par la nécessité de répondre aux critiques nées du revers 4-0 contre l’Espagne.

Certains joueurs sont menacés, d’autres frappent à la porte.

Les critiques, qui ont suivi la défaite, ne se sont pas limitées à la tactique : plusieurs titulaires ont été épinglés pour leurs performances individuelles.

Ces derniers jours, les supporters ont multiplié les appels en faveur de changements à plusieurs postes de l’effectif, tant en défense qu’au milieu de terrain, afin de donner leur chance à d’autres joueurs qui n’ont pas été titulaires lors des deux derniers matchs.

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Salem Al-Dossari, Abdullah Al-Khaibari et Hassan Tambakti sont particulièrement cités, tandis qu’une forte pression pousse à intégrer Sultan Mandash dans le onze de départ.

Plusieurs postes sont ainsi ouverts à la concurrence, grâce au retour de joueurs à 100 % de leurs capacités et à la volonté du staff technique d’apporter un souffle nouveau pour un match qui ne tolère aucune erreur.

Retour à une défense à quatre

L’un des changements les plus attendus serait l’abandon du schéma à cinq défenseurs au profit d’une défense à quatre.

Une décision qui a suscité la polémique, Donis ayant défendu avec fermeté son choix du 5-3-2 après l’Espagne.

Les dernières indications laissent toutefois penser que l’entraîneur est désormais convaincu de la nécessité d’un retour à un schéma plus équilibré, susceptible d’offrir un meilleur compromis entre solidité défensive et efficacité offensive.

Si certains estiment que le problème tenait davantage à l’organisation tactique qu’au nombre de défenseurs, le retour à une arrière-garde à quatre pourrait redonner du punch offensif, élément qui a fait défaut contre l’Espagne.

Une rencontre qui pourrait sceller le sort de Donis

Au-delà des enjeux sportifs, la rencontre s’annonce cruciale pour l’avenir du technicien hellène.

Le moindre nouveau faux pas risquerait d’attiser davantage les critiques, surtout que les supporters réclament une réaction après la lourde défaite de la dernière journée.

À l’inverse, une victoire convaincante lui permettrait de regagner la confiance et de prouver que le revers contre l’Espagne n’était qu’un simple accident face à l’une des meilleures équipes du tournoi.

Au final, la rencontre face au Cap-Vert s’annonce comme un véritable test, tant pour le groupe que pour un sélectionneur qui pourrait vivre sa soirée la plus délicate depuis son arrivée à la tête des Green Falcons.