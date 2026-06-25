Le match de l'équipe nationale saoudienne contre le Cap-Vert n'est plus seulement le dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, mais il est devenu un véritable test pour l'entraîneur grec Georgios Donis, qui se retrouve sous une forte pression du public et des médias après la lourde défaite face à l'Espagne.

À l’approche du coup d’envoi, plusieurs indices suggèrent que le technicien songerait à plusieurs changements majeurs dans le onze de départ et le système de jeu, afin de rétablir l’équilibre de la sélection saoudienne et de maintenir intacts ses espoirs de qualification pour les seizièmes de finale.

Reste à savoir si ces ajustements traduisent une conviction tactique ou répondent simplement à la pression après le 4-0 infligé par l’Espagne.

Certains joueurs sont menacés, d’autres frappent à la porte.

Les critiques, qui ont suivi la défaite, ne se sont pas limitées à la tactique : plusieurs titulaires ont été épinglés pour leurs performances individuelles.

Ces derniers jours, les supporters ont multiplié les appels en faveur de changements à plusieurs postes de l’effectif, tant en défense qu’au milieu de terrain, afin de donner leur chance à d’autres joueurs qui n’ont pas été titulaires lors des deux derniers matchs.

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Salem Al-Dossari, Abdullah Al-Khaibari et Hassan Tambakhi sont cités en priorité, tandis qu’une forte pression s’exerce pour voir Sultan Mandash titulaire.

Plusieurs postes sont ainsi ouverts à la concurrence, grâce au retour de joueurs ayant retrouvé leur plein potentiel physique et à la volonté du staff technique d’apporter un souffle nouveau à l’équipe pour un match qui ne tolère aucune erreur.

Retour à une défense à quatre

L’un des changements les plus attendus serait l’abandon du schéma à cinq défenseurs au profit d’une défense à quatre.

Une décision qui a suscité la polémique, Donis ayant défendu avec fermeté son choix du 5-3-2 après l’Espagne.

Les dernières indications suggèrent toutefois que le technicien est aujourd’hui convaincu de la nécessité d’adopter un schéma plus équilibré, susceptible de mieux articuler défense et attaque.

Nombre d’observateurs estiment que le problème tenait moins au nombre de défenseurs qu’à l’organisation tactique, mais ce retour à quatre arrière pourrait permettre à la sélection de retrouver une partie de son punch offensif, absent face à l’Espagne.

Une rencontre qui pourrait sceller l’avenir de Donis

Au-delà des enjeux sportifs, la rencontre s’annonce cruciale pour l’avenir du technicien hellène.

Le moindre nouveau faux pas risquerait d’attiser les critiques déjà nombreuses, surtout que les supporters réclament une réaction après la lourde défaite de la dernière journée.

À l’inverse, une victoire convaincante lui permettrait de regagner la confiance et de prouver que le revers contre l’Espagne n’était qu’un simple accident face à l’une des meilleures équipes du tournoi.

Autrement dit, la rencontre face au Cap-Vert s’annonce comme un véritable test, tant pour le groupe que pour le technicien, qui pourrait vivre sa soirée la plus délicate depuis son arrivée à la tête de la sélection saoudienne.