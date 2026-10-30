Le Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli en Arabie saoudite, a réagi avec colère aux informations évoquant la possibilité de son limogeage, à la suite de la lourde défaite concédée face à Al-Shabab.

Al-Shabab s'est imposé face à Al-Ahli sur le score de 6-1, lors de la rencontre qui les a opposés ce vendredi, sur la pelouse du SHG Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, à l'occasion de la douzième journée du championnat de la Roshn Saudi League.

À l'issue de la rencontre, Pusic a été interrogé en conférence de presse sur la question de savoir s'il avait le sentiment que ce match était le dernier à la tête d'Al-Ahli, ce à quoi il a répondu avec colère : « Vous devriez avoir honte de poser cette question », selon ce qu'a révélé le journal saoudien Asharq Al-Awsat.

L'entraîneur néerlandais a déclaré : « Nous avons perdu sur un score large et inattendu, nous avons commis de nombreuses erreurs individuelles, le public a le droit d'exprimer ce qu'il ressent, et je suis un entraîneur professionnel. »

Il a ajouté : « Les erreurs individuelles, commises dans les 25 premières minutes, ont tout compliqué. Nous avons remporté 5 matchs d'affilée. Je présente mes excuses aux supporters, et nous leur promettons de travailler dur lors du prochain match face à Al-Sadd au Qatar. »

Al-Ahli se déplacera sur le terrain d'Al-Sadd au Qatar, lundi prochain, lors de la quatrième journée de la phase de championnat de la Ligue des champions d'Asie Élite.

Rappelons que Pusic a pris en charge Al-Ahli depuis le début de la saison en cours, en remplacement de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle, et qu'il a dirigé l'équipe à 17 reprises depuis lors, enregistrant 11 victoires, pour 5 défaites et un seul match nul.