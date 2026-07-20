Luis de la Fuente, sélectionneur de l’équipe d’Espagne, attribue le sacre mondial des siens à un esprit de corps irrésistible, illustré par la victoire 1-0 en finale contre l’Argentine et confirmant la suprématie actuelle de la Roja sur la scène internationale.

À 65 ans, De la Fuente devient ainsi le doyen des sélectionneurs ayant remporté une Coupe du monde, après avoir déjà guidé l’Espagne vers le titre européen en 2024.

La sélection ibérique porte ainsi à 38 son total de matchs sans défaite toutes compétitions confondues, un record pour une nation européenne ou sud-américaine.

L'agence Reuters a rapporté ses propos à l'issue de la rencontre : « Autrefois, les gens étaient surpris de découvrir des footballeurs à la fois talentueux, habiles et, en même temps, des personnes bienveillantes. »

Il a souligné : « Nous sommes l’équipe la plus unie et la plus soudée, grâce à la présence de personnes animées par un esprit de solidarité et des valeurs humaines. »

L’Espagne a battu le tenant du titre 1-0 après prolongation, Ferran Torres, entré en jeu, inscrivant le but victorieux, symbole parfait de l’esprit collectif qui a porté la Roja tout au long du tournoi.

De la Fuente a ajouté : « Je suis fier de cette génération de joueurs qui ont grandi dans cette philosophie, qui s’y sont attachés, l’ont développée et l’ont améliorée. Ils ont donné un magnifique exemple de ce que signifient l’esprit d’équipe et la famille. Ce sont des joueurs de classe mondiale dotés d’un talent exceptionnel. »

Il a conclu : « Je suis très ému. Quand je regarde ce que nous avons accompli avec eux, je me rends compte que nous avons tout gagné, littéralement tout, avec cette génération de joueurs. »

La Roja n’a concédé qu’un seul but durant tout le tournoi, mais elle a buté sur une défense argentine bien organisée et n’a pas réussi à percer les filets pendant les 115 premières minutes.

L’Argentine a par ailleurs terminé à dix après l’expulsion d’Enzo Fernández, averti d’un deuxième carton jaune en fin de seconde période.

Interrogé sur son intention de rester à la tête de la sélection espagnole jusqu’à la Coupe du monde 2030, De la Fuente a affirmé qu’il ne souhaitait pas prendre de décision précipitée concernant son avenir.

« Nous sommes exactement là où nous voulions être, et nous avons la chance d’avoir ces joueurs, a-t-il expliqué. Nous ne sommes pas pressés ; il faut savourer l’instant. Nous penserons plus tard aux matchs de septembre, car ce que nous avons accompli est historique, et nous devons désormais aborder les choses match après match. »