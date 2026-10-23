De la Fuente encense Messi, mais s'oppose à son sacre au Ballon d'Or

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a salué l'héritage exceptionnel que laisse Lionel Messi dans le monde du football et du sport, soulignant que la star argentine incarne des valeurs humaines et sportives qui transcendent les limites du rectangle vert, et ce à l'occasion de la remise du prix Princesse des Asturies des sports pour l'année 2026.

De la Fuente s'est adressé aux médias dans la ville espagnole d'Oviedo, où le capitaine de la sélection argentine est honoré par cette prestigieuse distinction, exprimant sa fierté de participer à un événement qu'il a qualifié de rayonnement mondial.

Le sélectionneur de l'équipe d'Espagne a déclaré, selon des propos rapportés par le journal « Sport » : « C'est un honneur pour moi d'être présent à cet événement important à l'échelle mondiale. Oviedo est aujourd'hui au centre de l'attention, non seulement dans le sport et le football, mais aussi dans d'autres domaines, et c'est une source de fierté pour tous les Espagnols. »

Il a ajouté, saluant le parcours de Messi et son influence : « Je pense que l'héritage que laisse Messi dans l'histoire du sport et du football est exceptionnel. Il est un modèle de nombreuses valeurs sur les plans humain et sportif, et il est toujours prestigieux que des personnalités de cette envergure reçoivent des distinctions de ce type. »

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Une star espagnole aura-t-elle droit à une distinction similaire ?

On a posé à De la Fuente une question sur la possibilité qu'une des figures du football espagnol reçoive le prix Princesse des Asturies, à l'image d'Iker Casillas et Xavi Hernández, qui l'avaient obtenu en 2012.

Le sélectionneur espagnol n'a pas écarté cette éventualité, indiquant que les décideurs prendraient en compte différents éléments, et que le football espagnol possède de grands noms méritant la reconnaissance.

Il a déclaré : « Les responsables de telles décisions évalueront certainement ces détails. Il y a de grandes personnalités dans le football espagnol, comme les noms que j'ai cités, ainsi que d'autres grands noms également. Et s'ils estiment que l'attribution du prix est appropriée, ce serait formidable pour le football espagnol. »

Une position claire sur la course au Ballon d'Or

Lorsque la conversation s'est orientée vers le Ballon d'Or, De la Fuente a préféré ne pas révéler ses favoris, mais il a exprimé clairement sa joie si le titre revenait à un joueur espagnol, alors que Lamine Yamal figure parmi les principaux candidats à la victoire.

Malgré ses éloges envers l'héritage de la star argentine, le sélectionneur de l'Espagne a refusé de désigner Messi pour le Ballon d'Or et a déclaré : « Non, non, non... Je serai toujours heureux lorsqu'un joueur espagnol le remporte. »

Pour conclure ses propos, De la Fuente a accueilli favorablement la possibilité que la génération actuelle des joueurs espagnols, sacrée championne d'Europe et du monde, reçoive à l'avenir de grandes distinctions en reconnaissance de ses accomplissements.

Il a ajouté : « Ce serait un honneur pour le football espagnol de recevoir d'importantes distinctions si les responsables estiment que c'est approprié. Ce serait exceptionnel, et nous en serions très heureux. »