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Il aura fallu près de deux ans et demi à Florentino Pérez, président du Real Madrid, pour passer d'une stratégie de prudence et de retenue à la confrontation ouverte avec le FC Barcelone au sujet de l'affaire Negreira. Ce dossier est devenu l'un des plus controversés du football espagnol depuis que des médias ont révélé, en février 2023, les paiements effectués par le club catalan à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres.

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Alors que le Real Madrid avait d'abord choisi d'aborder l'affaire avec prudence et d'attendre les conclusions des enquêtes judiciaires, le ton de Pérez s'est progressivement durci, au point que le président merengue est devenu l'une des voix les plus en vue pour réclamer que les responsables de ces paiements rendent des comptes. Il s'en est pris directement au FC Barcelone et aux instances du football espagnol, un virage qui reflète la nature de la relation entre les deux rivaux ces dernières années, selon le quotidien « Mundo Deportivo ».

Tout a commencé le 15 février 2023, lorsque la radio SER Catalunya a publié son premier reportage sur l'affaire. S'est alors ouverte une vague de polémiques sur la nature des sommes versées par le Barça à des sociétés liées à Negreira, qui occupait le poste de vice-président du Comité technique des arbitres en Espagne. Le dossier fait toujours l'objet d'une procédure judiciaire.

La première prise de position officielle du Real Madrid n'est intervenue que le 25 février 2023, dix jours après les révélations. Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du club, avait alors insisté sur la nécessité de respecter les procédures légales et d'attendre la fin des investigations du parquet pour établir les faits, sans accuser directement le FC Barcelone.

Le 26 mai 2023, le Real Madrid s'est officiellement constitué partie dans l'affaire, après que LaLiga et la Fédération royale espagnole de football (RFEF) eurent approuvé sa participation au mois de mars de la même année. Le club merengue est ainsi devenu partie prenante de la procédure judiciaire visant à faire la lumière sur ces paiements controversés.

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Malgré cette démarche, Florentino Pérez n'était pas encore disposé, à l'époque, à engager un bras de fer ouvert avec le Barça. Cela s'est clairement vu lors de l'assemblée générale du Real Madrid du 24 novembre 2024 : le président madrilène avait passé sous silence l'affaire Negreira dans son discours et ne l'avait abordée qu'après la question d'un socio lors de la séance de débats.

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La réponse de Pérez à ce moment-là avait surpris, compte tenu de l'ampleur des accusations et de la polémique entourant l'affaire , puisqu'il avait appelé à la coopération entre le Real Madrid et le FC Barcelone : « Le Barça et le Real Madrid doivent coopérer, et je le dis en toute sincérité. Il faut se rappeler que c'est l'un des plus grands clubs du monde, pourquoi se fâcher ? » Un message qui traduisait sa volonté de maintenir un certain apaisement avec le rival historique.

Mais cette position n'a pas duré. Lors de l'assemblée générale du Real Madrid du 23 novembre 2025, le discours de Pérez a nettement changé : l'affaire Negreira est devenue un axe central de son intervention, et il l'a mentionnée à neuf reprises. Un contraste saisissant avec sa position précédente, lorsqu'il appelait à coopérer avec le Barça, qui a révélé l'entrée des relations entre les deux clubs dans une phase plus tendue.

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Quelques semaines plus tard, le 15 décembre 2025 précisément, Pérez a tenu une conférence de presse à l'occasion des fêtes de Noël, au cours de laquelle il a haussé le ton sur l'affaire, la qualifiant de plus grave scandale de l'histoire du football. Une déclaration confirmant que le président du Real Madrid ne se contentait plus d'attendre les conclusions des enquêtes, mais adoptait désormais un discours clairement offensif envers le FC Barcelone et les instances chargées de gérer le football espagnol.

L'année 2026 a été marquée par une nouvelle évolution de la position institutionnelle du Real Madrid. L'annonce officielle, le 7 février, de l'abandon du projet de Super Ligue européenne, la « Super League », porté par Pérez pendant des années, a constitué l'une des étapes les plus marquantes du changement d'approche du club dans sa relation avec le Barça, même si cette décision n'était pas directement liée à l'affaire Negreira.

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Dernière illustration en date de ce virage : lors de l'assemblée générale du Real Madrid du 21 novembre 2026, Pérez a consacré environ 12 minutes de son discours à l'affaire Negreira, au FC Barcelone, à la Fédération espagnole, aux arbitres et à LaLiga, assurant que le club merengue ne renoncerait pas à exiger que la vérité éclate et que tous les responsables rendent des comptes.

« Je ne m'arrêterai pas. L'affaire Negreira ne peut pas rester impunie. Ce n'est pas le problème du seul Real Madrid, nous sommes peut-être les principales victimes, mais c'est une fraude généralisée qui a touché toutes les compétitions nationales et internationales. Je ne m'arrêterai pas tant que tous les responsables n'auront pas rendu des comptes », a déclaré Pérez lors de l'assemblée, un message marquant une nouvelle escalade contre le Barça et les instances du football espagnol.

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Le président du Real Madrid a ajouté que son club était le seul à vouloir faire la lumière sur cette affaire, soulignant que le club merengue en subissait les conséquences depuis son arrivée à la présidence. Il a cité une série de statistiques sur les décisions arbitrales, estimant qu'elles appuyaient sa position quant à ce qu'a subi le Real Madrid au cours des dernières années.

Pérez s'est appuyé sur des chiffres relatifs aux matchs disputés en supériorité ou en infériorité numérique, indiquant que le Barça avait joué 862 matchs en supériorité numérique, contre 80 matchs au cours desquels le Real Madrid avait évolué en infériorité numérique. Il a également évoqué 42 buts du Real Madrid annulés grâce à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), contre 19 pour le FC Barcelone.

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Ce n'est pas la première fois que Pérez utilise les chiffres pour exprimer sa colère envers l'arbitrage. Le 12 mai, en annonçant la convocation des élections à la présidence du Real Madrid, il avait déjà affirmé que son équipe aurait mérité de remporter davantage de titres de Liga sous sa présidence : « Pendant ma présidence, j'ai remporté sept titres de Liga, et le total aurait pu être de 14, parce que je les avais. Ils nous les ont volés. »

La comparaison entre les déclarations de Pérez en novembre 2024 et son discours de novembre 2026 montre ainsi le chemin parcouru par le président du Real Madrid dans son rapport au FC Barcelone. De l'appel à la coopération et au refus de l'escalade à l'exigence explicite de sanctions et à un langage tranchant envers le rival historique, l'affaire Negreira est devenue l'un des principaux terrains d'affrontement entre les deux clubs, dans l'attente de l'issue des procédures judiciaires dans les mois à venir.