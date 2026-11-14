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La malédiction des grands matchs a continué de poursuivre Messi en Roshn Saudi League, puisqu'elle devrait le frapper lors du prochain match contre le club d'Al-Hilal, comme cela s'était produit face à Al-Ittihad.

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Al Hilal se déplacera sur le terrain d'Al Ettifaq à Dammam, le 28 novembre, lors de la treizième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que le Français Ryan Mezzy, ailier d'Al Ettifaq, manquera la rencontre, n'ayant pas récupéré de l'opération chirurgicale subie au genou au cours de la période écoulée.

Mezzy est absent d'Al Ettifaq depuis le match contre Al Khaleej, lors de la huitième journée de la Roshn Saudi League, le 10 octobre dernier, en raison de sa blessure.

À cause de cette blessure, le joueur français n'a pas été en mesure de disputer cinq matchs de la Roshn Saudi League, dont le plus notable face à Al Ittihad lors de la dixième journée, avant d'y ajouter la prochaine rencontre contre Al Hilal.

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Mezzy pourrait ne pas être le seul absent d'Al Ettifaq, le club travaillant d'arrache-pied pour préparer trois joueurs en vue de la rencontre face à Al Hilal, alors qu'ils souffrent actuellement d'une blessure. Il s'agit de Khaled Al Ghannam, du Français Moussa Dembélé et du Suédois Jordan Larsson.

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Khaled Al Ghannam suit un programme de rééducation depuis le début du mois en cours, après avoir subi une blessure à la main, blessure qui l'a privé de rejoindre le stage de la sélection saoudienne dans la capitale qatarienne Doha, durant la trêve internationale actuelle.

De leur côté, Dembélé et Larsson souffrent tous deux d'une déchirure de deuxième degré aux ischio-jambiers, depuis la fin du mois d'octobre dernier.

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Al Ettifaq aborde cette rencontre en occupant la septième place au classement du championnat saoudien avec 19 points, récoltés grâce à 5 victoires, 4 nuls et 3 défaites.

En face, Al Hilal trône actuellement en tête de la Roshn Saudi League avec 30 points, soit deux points d'avance sur Al Qadsiah et Al Nassr.

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Al Hilal n'est pas non plus épargné par les blessures, puisque des doutes planent sur la participation de son capitaine Salem Al Dawsari à la rencontre, en raison de la blessure dont il souffre depuis avant le début de la trêve internationale actuelle.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que « Tornado » passera une évaluation médicale ce samedi, afin de déterminer sa situation quant à sa participation aux entraînements collectifs.

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Al Dawsari a subi une blessure au genou avant la trêve internationale actuelle, ce qui l'a empêché de rejoindre le stage de la sélection saoudienne dans la capitale qatarienne Doha.

Par ailleurs, le staff médical d'Al Hilal va prendre en charge le cas du latéral droit Mohammed Mahzari, après son exclusion du stage de la sélection saoudienne dans la capitale qatarienne Doha.

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La sélection saoudienne a annoncé ce samedi le retour de Mahzari dans la capitale Riyad, après qu'il a subi une blessure aux ischio-jambiers, qui le privera de participer au match amical contre l'Ouzbékistan, mardi prochain, au stade Khalifa bin Hamad à Doha.

Quant à la bonne nouvelle pour les supporters d'Al Hilal, c'est le retour du latéral droit Hamad Al Yami aux entraînements collectifs, après une absence de 9 mois en raison d'une blessure.

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Al Yami a subi une blessure à la rotule du genou, lors de la confrontation contre Al Taawoun, le 24 février dernier, dans un match reporté de la dixième journée de la Roshn Saudi League, avant de subir une opération chirurgicale en Finlande, en mars dernier.

Le journaliste saoudien Ahmed Al Ajlan a expliqué, dans un tweet sur son compte personnel sur le site « X », qu'Al Yami sera présent aux entraînements collectifs du club de la capitale dès son retour, afin de se préparer à disputer des matchs au cours de la période à venir, après avoir achevé son programme de rééducation.