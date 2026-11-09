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Abdelmawgood Samir
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De l'étranger : première offre pour Hossam Hassan après son départ du banc de l'Égypte

Égypte vs Malawi
Égypte
Malawi
Africa Cup of Nations Qualification
Sundowns FC
H. Hassan
Égypte
Malawi
Afrique du Sud

Depuis le continent africain

Hossam Hassan, l'ancien sélectionneur de l'Égypte, a reçu une offre du club sud-africain des Sundowns pour prendre en main la direction technique de l'équipe, après son départ du banc égyptien, alors que le club est à la recherche d'un nouvel entraîneur pour mener la prochaine étape.

Le site émirati « Erem News » a rapporté que les Sundowns ont présenté une offre à Hossam Hassan pour prendre les rênes de l'équipe, moins de 24 heures après sa défaite face à l'USM Alger en finale de la Supercoupe d'Afrique, hier dimanche.

La démarche du club sud-africain est intervenue à la suite de son élimination de la Ligue des champions d'Afrique, ainsi que de la perte du titre de la Supercoupe continentale face à l'USM Alger, ce qui place l'équipe devant une étape nécessitant une réorganisation de son projet technique.

Le site a souligné que Hossam Hassan a accueilli favorablement l'offre présentée par les Sundowns, mais qu'il a préféré reporter sa décision pour le moment, sa réponse définitive devant être prise au cours des prochaines heures.

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13 nov. 2026

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La Fédération égyptienne de football avait annoncé, samedi, la fin du parcours de Hossam Hassan avec la sélection nationale et confié la mission d'entraîner l'Égypte à Ali Maher, mettant ainsi un terme à l'expérience de l'entraîneur âgé de 60 ans avec la sélection.

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