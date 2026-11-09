Hossam Hassan, l'ancien sélectionneur de l'Égypte, a reçu une offre du club sud-africain des Sundowns pour prendre en main la direction technique de l'équipe, après son départ du banc égyptien, alors que le club est à la recherche d'un nouvel entraîneur pour mener la prochaine étape.

Le site émirati « Erem News » a rapporté que les Sundowns ont présenté une offre à Hossam Hassan pour prendre les rênes de l'équipe, moins de 24 heures après sa défaite face à l'USM Alger en finale de la Supercoupe d'Afrique, hier dimanche.

La démarche du club sud-africain est intervenue à la suite de son élimination de la Ligue des champions d'Afrique, ainsi que de la perte du titre de la Supercoupe continentale face à l'USM Alger, ce qui place l'équipe devant une étape nécessitant une réorganisation de son projet technique.

Le site a souligné que Hossam Hassan a accueilli favorablement l'offre présentée par les Sundowns, mais qu'il a préféré reporter sa décision pour le moment, sa réponse définitive devant être prise au cours des prochaines heures.

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La Fédération égyptienne de football avait annoncé, samedi, la fin du parcours de Hossam Hassan avec la sélection nationale et confié la mission d'entraîner l'Égypte à Ali Maher, mettant ainsi un terme à l'expérience de l'entraîneur âgé de 60 ans avec la sélection.