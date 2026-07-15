Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

De l’Égypte à l’Angleterre… Comment le numéro 92 est-il devenu une icône de l’Argentine lors de la Coupe du monde ?

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
Égypte
Angleterre
Argentine
É.-U.
Égypte

Les danseurs de tango ont inscrit leur nom en lettres d’or dans l’histoire du football.

Le numéro 92 est devenu le symbole de l'équipe d'Argentine dans son parcours vers la finale de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Argentins ont validé leur billet pour la finale de la Coupe du monde 2026 en battant l’Angleterre 2-1 mercredi au stade d’Atlanta, en demi-finale.

Les Sud-Américains atteignent ainsi leur deuxième finale consécutive dans un scénario haletant, après avoir renversé un retard d’un but pour l’emporter 2-1 en moins de dix minutes.

Après l’égalisation d’Enzo Fernández à la 85^e minute, Lautaro Martínez a inscrit le but décisif à la 92^e, transformant d’une tête puissante un centre de Lionel Messi.

Lautaro a ainsi réédité la performance de son coéquipier Enzo Fernández, auteur d’un autre coup de tête victorieux dans le temps additionnel (92^e) face à l’Égypte en huitièmes de finale, huit jours plus tôt.

Alors que le score était de 2-2, Enzo avait inscrit le but décisif à la 92^e minute, reprenant de la tête un centre de Lautaro pour propulser le ballon au fond des filets.

L’Argentine dispute ainsi sa deuxième finale consécutive, après son sacre au Qatar face à la France en 2022.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google