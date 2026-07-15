Le numéro 92 est devenu le symbole de l'équipe d'Argentine dans son parcours vers la finale de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Argentins ont validé leur billet pour la finale de la Coupe du monde 2026 en battant l’Angleterre 2-1 mercredi au stade d’Atlanta, en demi-finale.

Les Sud-Américains atteignent ainsi leur deuxième finale consécutive dans un scénario haletant, après avoir renversé un retard d’un but pour l’emporter 2-1 en moins de dix minutes.

Après l’égalisation d’Enzo Fernández à la 85^e minute, Lautaro Martínez a inscrit le but décisif à la 92^e, transformant d’une tête puissante un centre de Lionel Messi.

Lautaro a ainsi réédité la performance de son coéquipier Enzo Fernández, auteur d’un autre coup de tête victorieux dans le temps additionnel (92^e) face à l’Égypte en huitièmes de finale, huit jours plus tôt.

Alors que le score était de 2-2, Enzo avait inscrit le but décisif à la 92^e minute, reprenant de la tête un centre de Lautaro pour propulser le ballon au fond des filets.

L’Argentine dispute ainsi sa deuxième finale consécutive, après son sacre au Qatar face à la France en 2022.