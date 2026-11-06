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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

De l'école de Jaissle : l'ancien entraîneur de Leipzig candidat à la succession de Posecki à Al Ahly

M. Pusic
O. Werner
Al Ahli
M. Jaissle
Saudi Pro League
Pays-Bas
Allemagne
Arabie saoudite

Qui succédera à l'entraîneur néerlandais ?

L'ancien entraîneur du club allemand de Leipzig figure désormais sur la liste des candidats pour diriger Al-Ahli d'Arabie saoudite au cours de la période à venir, en remplacement du technicien néerlandais Marino Pusic.

Des rapports de presse avaient révélé la volonté de la direction d'Al-Ahli de mettre fin à l'aventure de Pusic, dans un contexte de résultats négatifs dont souffre l'équipe ces derniers temps, mais l'aspect financier représente le plus grand obstacle à ce sujet.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » affirme que le nom de l'entraîneur allemand Ole Werner est revenu sur la table d'Al-Ahli, afin d'étudier la possibilité de le recruter pour diriger l'équipe durant le temps restant de la saison.

Werner était proche de prendre les rênes d'Al-Ahli en août dernier, après la démission de son compatriote Matthias Jaissle de son poste, moins de deux semaines avant le début de la saison.

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07 nov. 2026

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Bien que l'entraîneur allemand ait accepté l'offre initiale d'Al-Ahli, d'une valeur de 11 millions d'euros par an, il est finalement revenu sur sa décision en raison de son désir de prendre du repos.

Al-Ahli a alors été contraint de recruter Marino Pusic pour diriger l'équipe, mais ce dernier n'a pas réussi à gagner la confiance des supporters jusqu'à présent.

Depuis qu'il a pris la tête de l'équipe de Djeddah, Pusic a disputé 18 matches, au cours desquels il a remporté 11 victoires, contre deux nuls, tandis qu'il a subi la défaite à 5 reprises.

Il est à noter que Werner a quitté le banc de Leipzig de manière surprenante à la fin de la saison dernière, après avoir dirigé l'équipe durant une seule saison, où il a terminé à la troisième place du championnat d'Allemagne et a été éliminé de la Coupe dès les quarts de finale.

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