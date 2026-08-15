La sélection algérienne féminine a décroché la médaille de bronze de la Coupe d'Afrique des nations, après avoir dominé son homologue marocaine aux tirs au but (3-2), à l'issue du temps réglementaire du match pour la troisième place qui s'était terminé sur un score de parité de 1-1, dans une rencontre marquée par le suspense jusqu'à ses derniers instants.

La sélection marocaine avait ouvert le score à la 37e minute par l'intermédiaire de Kaoutar Azraf, sur une passe décisive de Hanane Aït El Haj, et avait conservé son avance jusqu'à la fin de la première période, malgré les tentatives de la sélection algérienne pour revenir à égalité.

Au début de la seconde période, la sélection marocaine a cru accentuer son avance après que Meriem Atiq eut inscrit un but à la 47e minute, mais l'arbitre a annulé la réalisation après recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage, le match restant ainsi suspendu à un seul but.

La sélection algérienne a poursuivi sa pression à la recherche du retour dans la partie, ce qui s'est concrétisé à la 83e minute, lorsque Lina Boussaha a marqué le but de l'égalisation sur une passe de Sofia Belkhaled, ramenant la confrontation à son point de départ à quelques minutes de son terme.

Les dernières minutes ont été chargées d'un grand suspense, après que la sélection marocaine eut obtenu une occasion précieuse de conclure le match, mais Nouhaila Benzina a manqué un penalty à la 90e+7, laissant filer la victoire, ce qui rappelle le penalty raté par Brahim Díaz face au Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique masculine, avant une défaite sur le plus petit des scores.

Après la fin du match sur un score de 1-1, les deux sélections ont eu recours aux tirs au but pour désigner le titulaire de la troisième place, et les tirs au but ont souri à la sélection algérienne, qui l'a emporté sur le score de 3-2, s'assurant ainsi la médaille de bronze du tournoi.