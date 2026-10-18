De Boer compare Marcos Leonardo à un attaquant qui a échoué à l’Ajax

Recruté pour 20 millions d’euros, Marcos Leonardo doit encore trouver ses marques à l’Ajax. « Il n’a pas encore beaucoup d’impact, je crois, hein », soupire l’ancien recruteur de l’Ajax Hans van der Zee dimanche au micro de la NOS.

Ronald de Boer se montre lui aussi pessimiste au sujet de l’attaquant brésilien. « Je crois qu’il a raté cinq occasions à 100 %, et c’étaient des ballons qu’il n’avait qu’à pousser au fond. À un moment donné, on ne peut plus vraiment parler de malchance. Alors oui, je suis inquiet. »

L’ancien joueur de l’Ajax estime qu’un club est en droit d’attendre davantage d’une recrue à 20 millions d’euros. « Et je pense que le prix doit absolument entrer en compte dans l’évaluation. À 20 millions, on peut se montrer critique et attendre davantage d’un joueur », dit De Boer à propos de la recrue estivale.

Van der Zee, recruteur en chef de l’Ajax de 2007 à 2024, a régulièrement vu jouer Leonardo lorsqu’il évoluait à Santos. « J’ai rédigé plusieurs rapports sur lui pour l’Ajax. Non, mon avis n’était certainement pas positif. Je ne le considère pas comme un avant-centre pour l’Ajax. Pour 20 millions, on peut trouver de bien meilleures options au Brésil et en Colombie. »

Le recruteur expérimenté explique ensuite pourquoi Leonardo ne convient pas au club d’Amsterdam. « Il n’a qu’une vitesse ordinaire. C’est un avant-centre de surface qui n’est ni très grand ni très puissant physiquement, et il est faible dans le jeu. Je ne le considérais pas, et ne le considère toujours pas, comme un grand avant-centre, parce qu’il ne sait pas participer au jeu. »

De Boer n’est toutefois pas uniquement négatif à l’égard de Leonardo. « Il se démarque plutôt bien de son adversaire, ses appels sont bons, et j’ai le sentiment qu’il peut vraiment frapper avec précision de l’intérieur du pied droit. Mais est-ce que cela lui suffira ? J’en doute. »

L’ancien milieu de terrain compare le Brésilien à Ivan Gabrich. L’attaquant argentin avait été recruté en grande pompe par Louis van Gaal à l’Ajax en 1996. Son aventure aux Pays-Bas s’était soldée par un échec total. « Marcos Leonardo ne sera peut-être pas forcément un Gabrich, mais... pour le moment, c’en est bien un. »