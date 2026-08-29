Arsenal cherche une nouvelle solution pour renforcer sa ligne d'attaque avant la fermeture du marché des transferts estival, après la complication de ses tentatives d'enrôler l'Argentin Julian Alvarez de l'Atlético Madrid. Marcus Rashford entre ainsi dans le viseur du club anglais, qui étudie la possibilité de le recruter sous forme de prêt.

Selon le journal « The Independent », Arsenal envisage l'option d'un prêt de Rashford, âgé de 28 ans, en raison du besoin de l'équipe d'un attaquant capable d'occuper plusieurs postes, notamment celui de pointe et d'ailier gauche, alors que le départ de Gabriel Martinelli vers le championnat écossais de première division se rapproche.

Ces développements interviennent après qu'Arsenal a fait de Julian Alvarez sa cible principale pour renforcer l'attaque, en soumettant une offre officielle à l'Atlético Madrid, qui l'a acceptée. Mikel Arteta a également contacté l'attaquant argentin pour lui exposer le projet du club et le rôle attendu de lui.

Mais l'opération se heurte à un obstacle majeur : le souhait d'Alvarez de rejoindre uniquement le Barça, alors que l'Atlético Madrid a affirmé à maintes reprises son refus de conclure un accord avec le club catalan, ce qui laisse pour l'heure l'avenir de l'attaquant argentin en suspens.

Rashford se présente comme une alternative pour Arsenal, d'autant que le joueur allie la capacité d'évoluer comme véritable attaquant de pointe et comme ailier gauche, au moment où Viktor Gyökeres n'a pas affiché le niveau attendu de lui la saison dernière malgré un début prometteur, tandis que Kai Havertz et Gabriel Jesus restent parmi les options disponibles en attaque.

En revanche, un maintien de Rashford à Manchester United semble être le scénario le plus probable pour le moment, après la fin de son prêt au Barça, puisqu'il est revenu au club anglais et a obtenu le maillot numéro 9, sur fond d'indices d'un retour dans les plans de l'équipe.

Michael Carrick avait récemment salué l'éthique de Rashford à l'entraînement, avant de lui offrir l'occasion d'entrer en jeu comme remplaçant lors de la rencontre face à Hull City, disputée en seconde période sans qu'il ne parvienne à éviter la défaite à son équipe.