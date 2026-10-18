Davy Klaassen ne reproche rien à Marcos Leonardo après l’épisode survenu juste avant son penalty manqué lors de FC Groningen - Ajax, comme il l’a expliqué après la rencontre à ESPN. Leonardo voulait lui aussi tirer le penalty, mais le capitaine de l’Ajax s’y est opposé.

La scène a donné lieu à des images étonnantes. Leonardo et Klaassen ont longuement discuté sur le terrain, avant que ce dernier ne manque son penalty.

« Leo a provoqué ce penalty et il voulait le tirer. Mais un accord est un accord : c’est moi qui le tire », a expliqué le capitaine de l’Ajax, premier sur la liste des tireurs.

« Nous en avons brièvement discuté. Oui, c’est un attaquant, il veut marquer. C’est tout à fait logique, mais à ce moment-là, je dois prendre mes responsabilités. »

Il n’y a donc absolument pas eu de dispute, assure Klaassen. « On aurait peut-être dit que nous nous disputions, mais ce n’était pas le cas. »

Peu après, Klaassen a lui-même semblé risquer de concéder un penalty à la suite d’un tacle sur Brynjólfur Willumsson, mais après une longue vérification de la VAR, Dennis Higler a décidé de ne pas désigner le point de penalty.

« J’ai eu l’impression de glisser devant lui, sans aller sur lui », explique Klaassen, d’accord avec Higler. « Nous passons tous les deux à côté du ballon. Lui aussi le manque. Mais bon, je ne suis pas arbitre. »