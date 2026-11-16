David Beckham poursuit Coty en justice et réclame 38 (!) millions d’euros

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Sir David Beckham est furieux et a assigné le fabricant de parfums Coty en justice, rapportent plusieurs médias internationaux. L’ancien footballeur a découvert que ses parfums étaient notamment vendus dans « un bac de promotions d’une station-service » et réclame 38 millions d’euros, selon des documents judiciaires.

Beckham collabore depuis de nombreuses années avec Coty, qui a commercialisé plus de trente parfums sous son nom. Au Royaume-Uni, ces fragrances coûtent généralement environ vingt livres sterling le flacon. Selon DB Ventures, qui gère les droits commerciaux liés au nom de Beckham, Coty n’a toutefois pas respecté les accords concernant les points de vente.

Dans des documents déposés auprès de la Haute Cour de New York, DB Ventures affirme que les parfums ont été vendus d’une manière contraire aux souhaits de Beckham. Les produits auraient notamment été trouvés chez Poundland, une chaîne britannique de magasins à bas prix, et dans « un bac de promotions d’une station-service ».

Selon les avocats de Beckham, leur vente dans de tels endroits nuit à l’image de sa marque. DB Ventures tient à préserver soigneusement l’image exclusive et luxueuse que l’ancien international anglais a bâtie. Dans les documents judiciaires, les avocats parlent même de « désespoir et de cupidité » de la part de Coty.

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Selon DB Ventures, Coty a vendu pour au moins 24 millions de dollars (plus de 22 millions d’euros) de produits Beckham dans des magasins non agréés. L’entreprise réclame donc au total 41 millions de dollars de dommages-intérêts et de compensations, soit environ 38 millions d’euros.

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Par ailleurs, Coty aurait sous-déclaré son chiffre d’affaires net de 123 millions de dollars. La société de Beckham affirme avoir ainsi perdu environ six millions de dollars de redevances. Coty a présenté sa défense et demande au tribunal de rejeter l’affaire.

Coty nie avoir jamais vendu les parfums de Beckham par l’intermédiaire de Poundland. Le fabricant affirme également être libre de choisir les points de vente où les fragrances sont proposées.

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Beckham a raccroché les crampons en 2013 et a ensuite bâti un vaste empire commercial qui lui a rapporté, selon les médias britanniques, un dividende de 51 millions de dollars cette année encore, notamment grâce à de lucratifs partenariats liés à la Coupe du monde.

Avec son épouse Victoria, qui connaît elle aussi le succès dans les affaires, la fortune commune du couple est estimée à environ 1,4 milliard d’euros dans la dernière édition de la Sunday Times Rich List.