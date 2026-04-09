Dans une vidéo, un expert en arbitrage blanchit Ivan Toney : l’attaquant n’a pas menti au sujet de l’incident impliquant le quatrième arbitre

Selon un expert en arbitrage, l’attaquant anglais d’Al-Ahli Jeddah Ivan Toney n’a pas menti au sujet de l’incident impliquant le quatrième arbitre lors de la rencontre face à Al-Fayha, en championnat saoudien Roshen.

Mercredi au stade de Majmaah, lors de la 29^e journée du championnat Roshen, l’Ahlî a été tenu en échec 1-1 par Al-Fayha.

L’attaquant anglais Ivan Toney a affirmé après la rencontre que le quatrième arbitre lui avait conseillé de se concentrer uniquement sur la Ligue des champions de l’Asie pour l’élite, et non sur la Roshen League, une version appuyée par son entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Toutefois, selon plusieurs sources médiatiques, la Commission principale des arbitres n’a relevé aucun élément incriminant dans les enregistrements audio des officiels, écoutés après la rencontre, ce qui infirme les déclarations de l’attaquant.

L’expert en arbitrage Nawaf Shukrallah a expliqué sur les chaînes sportives saoudiennes qu’une défaillance du système de communication par casques, utilisé par les arbitres, pourrait expliquer la confusion et innocenter l’attaquant anglais.

Il a expliqué que l’ensemble de l’équipe arbitrale, y compris le quatrième arbitre, porte des casques pour communiquer durant la rencontre, et que toutes les conversations sont enregistrées de bout en bout.

La seule différence concerne les casques des arbitres de terrain et des deux assistants : ils ne peuvent pas être éteints et doivent rester allumés tout au long de la rencontre pour garantir une communication constante entre ces trois officiels.

En revanche, le casque du quatrième arbitre peut être coupé à tout moment, puisqu’il communique en continu avec les bancs et les joueurs, ce qui risquerait de gêner l’arbitre central.

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Il est donc possible que le quatrième arbitre ait coupé le micro lorsqu'il s'est adressé aux joueurs d'Al-Ahly, et plus précisément à l'attaquant anglais Ivan Toney, selon l'expert en arbitrage, ce qui a empêché ses propos d'apparaître dans les enregistrements audio.

La rencontre, émaillée de décisions arbitrales controversées, a poussé le club saoudien à publier un communiqué virulent réclamant la diffusion des échanges entre l’arbitre et la vidéo.

Ce nul complique la course au titre de la Ligue Roshen pour Al-Ahli, qui pointe désormais à 4 points d’Al-Nassr (qui a joué un match de moins) et à 2 longueurs d’Al-Hilal, deuxième.