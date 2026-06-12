L’ancienne star du football jordanien place la sélection marocaine parmi les favorites pour remporter la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Lions de l’Atlas aborderont cette épreuve moins de quatre ans après leur exploit historique au Mondial 2022, où ils sont devenus la première nation arabe et africaine à atteindre les demi-finales, avant de conclure la compétition à la quatrième place.

Raafat Ali, ancienne star du football jordanien, a confié lors d’une interview à l’émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 » : « Si je devais absolument désigner un vainqueur pour la Coupe du monde 2026, je choisirais un pays arabe, et plus précisément le Maroc. »

Il a ajouté : « L’essentiel est de représenter et d’honorer les Arabes, et qu’une équipe ou un joueur parvienne à rendre les Arabes heureux. J’espère que l’équipe du Maroc remportera la Coupe du monde. »

Il anticipe par ailleurs que la Norvège pourrait être la surprise du tournoi, tandis que le Portugal risquerait de décevoir ses supporters.

Rappelons que la Coupe du monde 2026 marquera la première participation conjointe de huit sélections arabes, suite à l’élargissement du tournoi de 32 à 48 équipes.