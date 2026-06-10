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Achraf Hakimi Morocco 2026Getty Images

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Dans une vidéo, Al-Jaber estime que les sélections arabes disposent de réelles chances dans cette Coupe du monde, à l’exception du Maroc

Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
Arabie Saoudite vs Uruguay
Arabie Saoudite
Uruguay
S. Al Jaber
Brésil
Maroc
É.-U.
Arabie saoudite
Uruguay

Les « Lions de l'Atlas » rééditeront-ils l'exploit réalisé lors de la Coupe du monde 2022 ?

Sami Al-Jaber, légende du football saoudien, estime que toutes les sélections arabes disposent de réelles chances lors de la Coupe du monde 2026, exception faite du Maroc.

La Coupe du monde 2026 débute ce jeudi avec le match d’ouverture Mexique-Afrique du Sud, et réunira 48 équipes, dont huit formations arabes, une première dans l’histoire de la compétition.

Lors d’une intervention dans l’émission « Nadina » sur MBC 1, il a déclaré : « Les équipes arabes ont leur chance, car les écarts techniques se sont réduits et plusieurs stars des grandes nations sont aujourd’hui moins dominantes. »

Il a ajouté : « Les sélections arabes font face à un défi de taille, mais les conditions météorologiques, facteur clé, devraient profiter à toutes sans exception. »

Il a ajouté : « De plus, la pression est moindre sur les équipes arabes, car elles ne sont pas favorites et visent principalement une qualification pour les huitièmes de finale, à l’exception du Maroc, dont les ambitions ont été rehaussées après le Mondial 2022. »

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Il conclut : « Je suis très optimiste pour nos sélections arabes, car les écarts de niveau se sont resserrés. Même si elles ne franchissent pas le premier tour, elles auront l’occasion de jouer les trouble-fête dans leurs groupes. »

Rappelons que le Maroc a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022, devenant la première sélection arabe et africaine à réaliser cet exploit, avant de s’incliner face à la France puis la Croatie et de conclure à la quatrième place.

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