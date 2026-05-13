Dans une vidéo accordée à Koora, Vingada affirme que le transfert de Zizo n’est pas un échec et explique les raisons de sa baisse de forme

L’entraîneur portugais Nelo Vingada, ex-coach du Zamalek et ancien directeur technique de la Fédération égyptienne de football, estime qu’Ahmed Mostafa « Zizo », la star de l’Al-Ahly, retrouvera son meilleur niveau la saison prochaine.

Recruté l’été dernier par Al-Ahly dans le cadre d’un transfert retentissant après la fin de son contrat avec le rival Zamalek, le joueur n’a pas encore retrouvé le niveau qu’il affichait sous le maillot de la « Forteresse blanche ».

En 31 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot du club du Caire, il a inscrit 5 buts et délivré 10 passes décisives.

Interrogé sur la possibilité de qualifier son arrivée de « transfert raté », faute d’avoir répondu aux attentes des supporters du club du Caire, Vengada a rejeté cette étiquette, rappelant le poids de l’international égyptien.

« Ce qui est arrivé à Zizo arrive parfois à d’autres joueurs dans différents championnats et pays », a-t-il expliqué dans une interview accordée à Koora et à paraître prochainement. « Quand un joueur passe d’une équipe à son grand rival, l’environnement change et les conditions ne sont plus les mêmes. »

Le technicien, champion avec Zamalek en 2003-2004, a ajouté : « Bien sûr, il y a des joueurs qui ont réussi à conserver leur niveau en passant de Zamalek à Al-Ahly ou inversement, mais parfois, cela ne se passe pas comme prévu. »

Le technicien portugais de 73 ans a poursuivi : « Je suis certain que Zizo est un joueur formidable. Il a réalisé des saisons exceptionnelles avec Zamalek et a livré de solides performances avec la sélection égyptienne. C’est vraiment un excellent joueur. »

Interrogé sur les raisons de cette baisse de régime, il a répondu : « Parfois, il s’agit simplement d’une question d’adaptation et de gestion de la pression des supporters, ce qui n’est jamais aisé. Je suis convaincu qu’à l’issue de cette saison, il franchira ce cap, et ce sera bénéfique tant pour lui que pour le football égyptien si il retrouve le niveau qu’il a déjà affiché avec le Zamalek. »