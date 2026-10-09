Cristiano Ronaldo, le capitaine d'Al-Nassr, a réussi à prendre sa revanche après la crise qu'il a connue récemment avec la sélection du Portugal, en conduisant son équipe à une large victoire face à Al-Diriyah.

Al-Nassr s'est imposé face à Al-Diriyah sur le score de 3-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce vendredi, sur la pelouse de l'Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, à l'occasion de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Avant le coup d'envoi, les supporters ont tenu à soutenir Ronaldo en scandant son nom et en déployant une banderole à son effigie, après la crise qui l'a opposé à l'entraîneur Jorge Jesus avec la sélection du Portugal.

Ronaldo a rendu la pareille de la plus belle des manières, en ouvrant le score pour Al-Nassr à la 23e minute de jeu, après une frappe puissante de l'ailier français Kingsley Coman repoussée par le gardien Walid Abdullah, avant que le ballon ne lui parvienne devant le but vide.

L'autre Portugais, le milieu de terrain Samu Costa, a ajouté le deuxième but à la 35e minute de jeu, en reprenant de la tête un centre adressé par son compatriote João Félix sur un corner pour l'envoyer au fond des filets.

À la 77e minute de jeu, Coman a réussi à inscrire le troisième but d'Al-Nassr, après s'être retrouvé seul face au gardien Walid Abdullah.

Cette victoire porte le total d'Al-Nassr à 19 points, ce qui lui permet d'occuper la deuxième place du classement du championnat saoudien, à la différence de buts derrière Al-Qadisiyah, leader.

Toutefois, Al-Nassr et Al-Qadisiyah pourraient reculer si Al-Hilal ou Al-Ittihad parvenait à remporter le clasico qui les opposera demain, samedi, sur la pelouse du Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad.