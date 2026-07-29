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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dans une nouvelle image : Cristiano Ronaldo a-t-il délibérément voulu offenser ses détracteurs ?

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La star portugaise continue de faire polémique

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a suscité la polémique après avoir publié un message énigmatique sur ses comptes de réseaux sociaux.

Ronaldo a publié une photo sur son compte Instagram, alors qu'il passe ses vacances d'été, avant de rejoindre le stage d'Al-Nassr dans la période à venir.

La star portugaise a commenté la photo en espagnol, écrivant : « Lorsque tu te tournes vers la lumière du soleil, les ombres tombent derrière toi ».

Le journal portugais A Bola a estimé que ce message de Ronaldo était intentionnel, non pas pour parler de la lumière du soleil, mais pour s'adresser à ses détracteurs.

Ronaldo a fait l'objet de vives critiques au cours de la période écoulée, après l'élimination de la sélection du Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, face à la sélection espagnole.

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La star portugaise n'a pas offert son meilleur niveau lors de cette compétition, n'inscrivant que deux buts lors de la victoire contre l'Ouzbékistan, alors qu'il n'a pas réussi à faire trembler les filets face à la République démocratique du Congo, à la Colombie et à l'Espagne.

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