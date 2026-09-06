Le Marocain Sofiane Rahimi, star d'Al Aïn aux Émirats arabes unis, a brisé le silence par un message émouvant et empreint d'émotion, après le drame de la mort de son père, jeudi dernier.

Rahimi a écrit, via son compte Instagram : « J'écris ces mots les larmes aux yeux, et j'essaie encore d'assimiler la plus dure nouvelle que j'aie reçue de ma vie. »

Il a poursuivi : « Aujourd'hui, je fais mes adieux à mon père, l'homme qui a été le premier à croire en moi, le premier à m'encourager, mon premier soutien et mon premier appui dans ma vie et dans ma carrière, sur le terrain et dans tout ce qui compose cette vie. »

Il a ajouté : « Aujourd'hui tu es parti, mon père, et une grande partie de moi est partie avec toi. Tu as laissé dans mon cœur un vide que rien ne pourra combler, et tu as laissé derrière toi des souvenirs qui resteront avec moi tant que je vivrai. Tu as quitté mes yeux, mais tu ne quitteras jamais mon cœur. »

Il a souligné : « En voyant ce grand cortège qui t'a accompagné vers ta dernière demeure, j'ai réalisé combien tu étais aimé, et combien tu as marqué le cœur des gens. Tes funérailles n'ont pas été de simples adieux, mais un témoignage de ton amour et de ta place dans le cœur de tous ceux qui t'ont connu. Que Dieu fasse miséricorde à tous ceux qui t'ont accompagné, à tous ceux qui ont prié pour toi, et à tous ceux qui se sont tenus à nos côtés en ce jour difficile. »

Il a encore écrit : « Que Dieu te fasse une large miséricorde, mon père, qu'Il te loge dans le vaste espace de Son paradis, qu'Il fasse de ta tombe un des jardins du paradis, qu'Il illumine ta tombe, qu'Il apaise ta solitude, et qu'Il te pardonne tes péchés passés et à venir. »

Il a conclu : « Je t'aime, mon père, et ton amour et ton souvenir resteront dans mon cœur jusqu'au dernier jour de ma vie. Je ne t'oublierai jamais tant que je vivrai, et je continuerai à porter ton message et tes mots avec moi à chaque pas, jusqu'à ce que Dieu nous réunisse de nouveau. »