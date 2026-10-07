Mohammed Al-Owais, le gardien de but de la sélection saoudienne, a révélé les coulisses du sacre de l'Arabie saoudite à la Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 », soulignant que le soutien du public et les prières de sa famille ont joué un grand rôle pour aider les joueurs à surmonter la pression et à remporter le tournoi.

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Al-Owais a déclaré, dans des propos tenus sur le réseau de chaînes « Al-Kass » après le sacre : « Les prières de mes parents, de mon épouse, de mes enfants et du public nous ont aidés, et la pression dans les tournois du Golfe est énorme. »

Le gardien de la sélection saoudienne a ajouté : « Notre public a réglé les choses en 10 minutes, puis nos joueurs ont dominé pendant 80 minutes », en référence au rôle important joué par les supporters pour soutenir l'Arabie saoudite lors de la finale face aux Émirats arabes unis.

La sélection saoudienne avait remporté le titre du Golfe 27 après sa victoire sur les Émirats arabes unis sur le score de 2-0 en finale, s'offrant ainsi le trophée devant son public, après un parcours remarquable au cours duquel elle avait gardé sa cage inviolée.

Al-Owais a conclu ses propos en fixant les prochains objectifs de la sélection saoudienne, déclarant : « J'espère que nous remporterons la Coupe d'Asie et que nous nous qualifierons pour la Coupe du monde », soulignant que le sacre en Coupe du Golfe représente une étape importante vers la réalisation des ambitions de l'Arabie saoudite lors des prochaines échéances.