Dans le viseur de Naples et de l’OM, Azzedine Ounahi fait une grande annonce

Azzedine Ounahi, la jeune pépite de la sélection marocaine, a ouvert grand la porte à un départ du SCO Angers.

Le milieu de terrain axial fut l’une des grosses surprises de la Coupe du Monde 2022. Excellent sous le maillot des Lions de l’Atlas, le joueur de 22 ans a grandement contribué aux belles performances du Maroc durant la compétition.

Ounahi privilégie le projet sportif

Azzedine Ounahi a impressionné les observateurs de plusieurs clubs européens présents au Qatar pour dénicher de jeunes pépites. C’est notamment le cas de Naples. La formation italienne serait prête à faire une offre rapidement pour faire signer le Marocain et barrer la route à la concurrence.

Sous contrat avec le SCO Angers jusqu’en 2026, Azzedine Ounahi va rapporter un très gros billet à la formation de Ligue 1. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à environ 20 millions d’euros. L’enveloppe pourrait augmenter en cas de surenchère entre les prétendants.

Les Napolitains ne seraient clairement pas les seuls à avoir activé la piste du milieu de terrain angevin. Les responsables de l’Olympique de Marseille seraient eux aussi prêts à sauter sur cette grosse occasion.

Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, les Phocéens seraient en train de préparer une offre de 25 millions d’euros pour convaincre Saïd Chabane, le président du SCO.

Interrogé au sujet de son avenir, Azzedine Ounahi a ouvert la porte à un départ sans donner trop de précisions. « Aujourd’hui, nous savons tous qu’il y a des clubs intéressés. Ce sera un choix à faire, un choix qui sera important pour ma carrière et surtout faire le bon choix, a-t-il expliqué. Nous ne savons pas comment ça va se passer encore. Est-ce que je vais signer et partir en janvier ? Est-ce-que je vais signer, rester et aider le club et partir cet été ? Je ne sais pas encore. J’attends d’ici les jours, semaines qui arrivent pour faire le bon choix ».

Concernant sa prochaine destination, le milieu de terrain des Lions de l’Atlas a confié : « Le projet sportif passe avant tout. Je n’ai pas de championnat préféré, je n’ai pas une destination idéale, je regarde avant tout le projet sportif. Dans le club où j’irai, je dois encore progresser pour montrer mes qualités. Pour être clair avec tout le monde, je n’ai pas de préférence pour tel ou tel championnat parce que je regarde le projet sportif, l’intérêt du club, mais aussi le mien. S’il y a un vrai projet sportif, c’est là-bas que j’irai ».