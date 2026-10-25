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Xabi AlonsoGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Dans la presse anglaise : Xabi Alonso perd la confiance des supporters de Chelsea

Chelsea vs Tottenham
Chelsea
Tottenham
Premier League
X. Alonso
Angleterre
Espagne

Chelsea s'est incliné dans son antre

Les critiques se sont multipliées à l'encontre de l'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, après la défaite surprise à domicile face à Tottenham (2-0), hier samedi, dans le cadre de la huitième journée de Premier League.

À ce sujet, Kieran Gill, journaliste au « Daily Mail » britannique, estime qu'Alonso porte une lourde responsabilité dans la défaite de Chelsea face à Tottenham Hotspur, en raison de son approche tactique négative qui a manqué d'initiative et d'inventivité, considérant que l'équipe ne peut pas prétendre au titre de Premier League tant qu'elle ne montrera pas un caractère plus fort dans les grands matchs.

Gill a souligné que Chelsea n'a pas semblé proche de la victoire, malgré son solide bilan face à Tottenham à Stamford Bridge, l'équipe londonienne visiteuse n'ayant signé qu'une seule victoire lors de ses 34 dernières visites dans l'antre de son rival en Premier League.

L'auteur a estimé que la dépendance de Chelsea à une possession limitée et à des passes sans impact a rendu sa prestation décevante, et a affaibli le crédit d'Alonso auprès des supporters.

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Gill a également critiqué le comportement de Cole Palmer, expulsé après avoir reçu un second avertissement, considérant que son attitude a ravivé le souvenir des problèmes disciplinaires dont Chelsea a souffert la saison dernière.

L'article a abordé l'impact de l'absence de João Pedro en raison d'une blessure, soulignant que la manière dont Alonso a géré son absence a soulevé des interrogations sur la profondeur de l'effectif et ses options offensives, d'autant plus que Giovanni Quenda n'a pas apporté le plus escompté.

En revanche, Gill a estimé que l'éclat de Nicolas Jackson avec Aston Villa, et ses deux buts marqués face à Manchester City, a mis en lumière le manque, pour Chelsea, d'une alternative offensive capable de compenser les absences.

L'auteur a également critiqué la gestion des balles arrêtées, après que Tottenham a inscrit son premier but sur un corner, que le jeune gardien Mike Penders n'a pas su gérer, malgré plusieurs arrêts au cours de la rencontre. Il a souligné que le gardien reste sujet aux erreurs, mais qu'il a besoin de soutien jusqu'au retour d'Emiliano Martínez.

Gill a conclu ses critiques en mettant en lumière la persistance des problèmes défensifs de Chelsea, après que l'équipe a eu du mal à gérer Mathys Tel, auteur du deuxième but de Tottenham, considérant qu'Alonso fait face à des défis qui dépassent ses schémas tactiques, mais qui ne le dispensent pas de la responsabilité de livrer une prestation plus solide et plus efficace.


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