Dans la presse anglaise : Xabi Alonso perd la confiance des supporters de Chelsea

Les critiques se sont multipliées à l'encontre de l'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, après la défaite surprise à domicile face à Tottenham (2-0), hier samedi, dans le cadre de la huitième journée de Premier League.

À ce sujet, Kieran Gill, journaliste au « Daily Mail » britannique, estime qu'Alonso porte une lourde responsabilité dans la défaite de Chelsea face à Tottenham Hotspur, en raison de son approche tactique négative qui a manqué d'initiative et d'inventivité, considérant que l'équipe ne peut pas prétendre au titre de Premier League tant qu'elle ne montrera pas un caractère plus fort dans les grands matchs.

Gill a souligné que Chelsea n'a pas semblé proche de la victoire, malgré son solide bilan face à Tottenham à Stamford Bridge, l'équipe londonienne visiteuse n'ayant signé qu'une seule victoire lors de ses 34 dernières visites dans l'antre de son rival en Premier League.

L'auteur a estimé que la dépendance de Chelsea à une possession limitée et à des passes sans impact a rendu sa prestation décevante, et a affaibli le crédit d'Alonso auprès des supporters.

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Gill a également critiqué le comportement de Cole Palmer, expulsé après avoir reçu un second avertissement, considérant que son attitude a ravivé le souvenir des problèmes disciplinaires dont Chelsea a souffert la saison dernière.

L'article a abordé l'impact de l'absence de João Pedro en raison d'une blessure, soulignant que la manière dont Alonso a géré son absence a soulevé des interrogations sur la profondeur de l'effectif et ses options offensives, d'autant plus que Giovanni Quenda n'a pas apporté le plus escompté.

En revanche, Gill a estimé que l'éclat de Nicolas Jackson avec Aston Villa, et ses deux buts marqués face à Manchester City, a mis en lumière le manque, pour Chelsea, d'une alternative offensive capable de compenser les absences.

L'auteur a également critiqué la gestion des balles arrêtées, après que Tottenham a inscrit son premier but sur un corner, que le jeune gardien Mike Penders n'a pas su gérer, malgré plusieurs arrêts au cours de la rencontre. Il a souligné que le gardien reste sujet aux erreurs, mais qu'il a besoin de soutien jusqu'au retour d'Emiliano Martínez.

Gill a conclu ses critiques en mettant en lumière la persistance des problèmes défensifs de Chelsea, après que l'équipe a eu du mal à gérer Mathys Tel, auteur du deuxième but de Tottenham, considérant qu'Alonso fait face à des défis qui dépassent ses schémas tactiques, mais qui ne le dispensent pas de la responsabilité de livrer une prestation plus solide et plus efficace.



