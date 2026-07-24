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West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
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Dans la lignée de Neymar et Duran : Somerville fait une entrée remarquée dans un classement d'exception en Roshn League

Mercato
C. Summerville
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Al Hilal
Saudi Pro League
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Arabie saoudite

Un nouveau transfert record

Le Néerlandais Crysencio Summerville est entré dans l'histoire de la Roshn Saudi League par la grande porte, en devenant l'un des joueurs les plus chers à avoir rejoint la compétition, après avoir finalisé son transfert à Al-Hilal en provenance de West Ham United durant l'actuel mercato estival.

Selon les médias britanniques, le montant de l'opération s'élève à environ 76 millions d'euros, un chiffre qui place l'ailier néerlandais à la troisième place de la liste des transferts les plus onéreux de l'histoire du championnat saoudien professionnel, confirmant la volonté d'Al-Hilal de continuer à attirer les plus grandes stars du football européen.

Le Brésilien Neymar da Silva reste en tête de cette liste, lui qui avait rejoint Al-Hilal à l'été 2023 en provenance du Paris Saint-Germain pour 90 millions d'euros, tandis que le Colombien Jhon Durán, attaquant d'Al-Nassr, occupe la deuxième place après avoir rejoint le club pour 77 millions d'euros.

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Summerville arrive juste derrière, à la troisième place, avec un montant de 76 millions d'euros, devançant l'Italien Mateo Retegui, attaquant d'Al-Qadsiah, qui se classe quatrième après un transfert à 61 millions d'euros.

La cinquième place voit deux gros transferts à égalité : le premier concerne le Français Moussa Diaby, qui a rejoint Al-Ittihad, et le second le Brésilien Malcom, joueur d'Al-Hilal, chacun ayant été transféré pour 60 millions d'euros.

La présence de trois joueurs d'Al-Hilal parmi les plus chers de l'histoire de la Roshn League illustre l'ampleur des investissements injectés par le club ces dernières années, dans le cadre d'un projet visant à jouer les premiers rôles dans toutes les compétitions nationales et continentales. Une stratégie qui semble se poursuivre avec le recrutement de Summerville, appelé à devenir l'une des principales armes de l'équipe sous la houlette de l'Italien Simone Inzaghi lors de la nouvelle saison.

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