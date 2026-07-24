Le Néerlandais Crysencio Summerville est entré dans l'histoire de la Roshn Saudi League par la grande porte, en devenant l'un des joueurs les plus chers à avoir rejoint la compétition, après avoir finalisé son transfert à Al-Hilal en provenance de West Ham United durant l'actuel mercato estival.

Selon les médias britanniques, le montant de l'opération s'élève à environ 76 millions d'euros, un chiffre qui place l'ailier néerlandais à la troisième place de la liste des transferts les plus onéreux de l'histoire du championnat saoudien professionnel, confirmant la volonté d'Al-Hilal de continuer à attirer les plus grandes stars du football européen.

Le Brésilien Neymar da Silva reste en tête de cette liste, lui qui avait rejoint Al-Hilal à l'été 2023 en provenance du Paris Saint-Germain pour 90 millions d'euros, tandis que le Colombien Jhon Durán, attaquant d'Al-Nassr, occupe la deuxième place après avoir rejoint le club pour 77 millions d'euros.

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Summerville arrive juste derrière, à la troisième place, avec un montant de 76 millions d'euros, devançant l'Italien Mateo Retegui, attaquant d'Al-Qadsiah, qui se classe quatrième après un transfert à 61 millions d'euros.

La cinquième place voit deux gros transferts à égalité : le premier concerne le Français Moussa Diaby, qui a rejoint Al-Ittihad, et le second le Brésilien Malcom, joueur d'Al-Hilal, chacun ayant été transféré pour 60 millions d'euros.

La présence de trois joueurs d'Al-Hilal parmi les plus chers de l'histoire de la Roshn League illustre l'ampleur des investissements injectés par le club ces dernières années, dans le cadre d'un projet visant à jouer les premiers rôles dans toutes les compétitions nationales et continentales. Une stratégie qui semble se poursuivre avec le recrutement de Summerville, appelé à devenir l'une des principales armes de l'équipe sous la houlette de l'Italien Simone Inzaghi lors de la nouvelle saison.