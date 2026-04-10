Dans un face-à-face inédit où politique et sport s’entremêlent, Hunter Biden, fils de l’ancien président américain Joe Biden, a officiellement lancé un défi aux fils de l’actuel locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump : un combat en cage prévu, selon ses termes, fin avril.

Ce défi survient après des années de rivalité politique entre les deux familles et pose la question d’un transfert du conflit Biden-Trump de la Maison Blanche au ring.

D’accord à 100 %.

Hunter Biden, 56 ans, a dévoilé les coulisses de cette proposition dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de « Channel 5 », précisant que l’initiative venait du créateur de contenu Andrew Callahan.

« J’ai reçu un appel d’Andrew Callahan, qui m’a proposé de participer à la tournée Carnival Tour de Channel 5 en fin de mois. Nous commencerons vraisemblablement à Phoenix, puis nous nous rendrons à San Diego avant de clore la série à Albuquerque. Il cherche à organiser un combat en cage entre moi-même, Eric Trump et Donald Trump Jr. »

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Hunter a confirmé son accord enthousiaste : « Je lui ai dit que je le ferais, je suis partant à 100 % s’il arrive à monter ça. Et s’il n’y parvient pas, je viendrai quand même. »

Un affrontement potentiel

Hunter Biden est âgé de 56 ans, tandis que Donald Trump Jr. a 48 ans et Eric Trump 42 ans.

Reste à savoir si ce face-à-face verra réellement le jour ou restera un projet polémique.

Ce projet rappelle le face-à-face virtuel jamais concrétisé entre Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, et Elon Musk, propriétaire de X (ex-Twitter), qui avait fait sensation en 2023 avant d’être finalement annulé.

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La passion pour les sports de combat

L’actuel président américain Donald Trump, grand amateur d’UFC, a d’ailleurs annoncé qu’il accueillerait à la Maison Blanche « le plus grand événement de l’histoire de l’UFC » le 14 juin prochain, en présence de combattants professionnels de l’organisation, à l’occasion des célébrations du 250^e anniversaire de la fondation des États-Unis.

Passionné de football, Eric Trump avait initialement invité les stars Jon Jones et Conor McGregor à prendre part à ce match très attendu, avant que leur absence ne soit confirmée sur la liste définitive.

De son côté, Donald Trump Jr. s’est positionné comme investisseur sportif en injectant plusieurs millions de dollars dans le projet controversé « Enhanced Games », destiné à organiser des compétitions sans restrictions strictes sur l’usage de substances dopantes.

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De la politique à la cage

Tandis que la rivalité politique entre Biden et Trump reste dominante aux États-Unis, leurs fils pourraient transposer ce conflit dans l’arène sportive, créant un affrontement symbolique et spectaculaire, si le projet aboutit.