Danny Makkelie s’est trompé dans son analyse de la situation et a marqué l’histoire de la Coupe du monde

Danny Makkelie a marqué l'histoire de la Coupe du monde en devenant le premier arbitre à appliquer la nouvelle règle sur l'erreur d'identité.

Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, la FIFA a doté le VAR d’outils supplémentaires. En cas d’erreur d’identité, le VAR peut désormais corriger l’arbitre si la sanction (carton rouge ou jaune) a été infligée au mauvais joueur.

Après la mi-temps, le VAR Carlos del Cerro Grande a appelé Makkelie à l’écran de manière inattendue. Si la raison de cette intervention n’a pas été immédiatement claire, il s’est avéré que l’arbitre avait initialement mal interprété une action.

Lors d’un duel entre Miguel Almirón et le capitaine américain Tim Ream, ce dernier avait écopé d’un carton jaune pour une faute supposée sur le Paraguayen.

Les images visionnées par Makkelie ont clairement montré que Ream n’avait pas touché son adversaire au moment du tacle. Almirón a poursuivi sa course quelques instants avant de s’effondrer comme un cygne blessé.

Makkelie conclut qu’il n’aurait jamais dû sanctionner Ream et annula logiquement le carton. Almirón reçut alors le jaune qu’il méritait. Une première mondiale.

Makkelie, peu sollicité par la suite, a assisté à la large victoire des États-Unis ; le Paraguay n’a jamais été dans le coup (4-1).