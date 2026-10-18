Henk Fraser a accueilli avec stupéfaction les critiques de Danny Buijs à l’égard de la fédération de football du Suriname. L’entraîneur du Fortuna Sittard déplore vivement la manière dont Shiloh 't Zand a été traité lors de la dernière trêve internationale. Selon Buijs, certains engagements n’ont pas été respectés, ce que Fraser juge totalement faux.

« Avant cette saison, ce garçon n’avait pas joué au plus haut niveau pendant un an et demi. C’est donc décevant de voir comment ils ont géré la situation », s’est récemment emporté Buijs au micro d’ESPN après Fortuna Sittard - FC Twente (1-1).

Les propos de Buijs ont déplu à Brian Tevreden, directeur de la fédération de football du Suriname. « Buijs donne des leçons de communication à la fédération de football du Suriname par voie de presse. Il peut donc certainement accepter une réponse », a-t-il déclaré à De Telegraaf .

« Ce qu’il raconte est faux. Du 11 au 23 septembre, la fédération et Fortuna ont été en contact permanent, aussi bien avec le staff médical qu’avec la direction technique », a expliqué Tevreden la semaine dernière.

Fraser est revenu dimanche sur la question épineuse concernant 't Zand dans Goedemorgen Eredivisie. « Cela m’a irrité à plusieurs égards. Nous pouvons prouver qu’il y a bien eu une communication dès le premier instant. Cela, déjà, me dérange. Il y a aussi le ton, la manière dont Buijs parle. Nous parlons de communication, et celle-ci se fait toujours dans les deux sens. »

« Ce qui m’a irrité, c’est qu’il a d’abord été dit que nous n’avions « pas communiqué », puis que nous avions « mal communiqué » et, maintenant, c’est en fait que nous ne respectons pas nos engagements », a déclaré le sélectionneur du Suriname.

« C’est quelqu’un qui tient beaucoup à faire savoir à tout le monde ce qu’il pense. C’est aussi pour cela que j’ai dit à Brian Tevreden que nous devions réagir, car nous n’allons pas nous laisser marcher sur les pieds. Même si j’apprécie sa manière d’entraîner, je dois dire, pour ma part, que c’est absolument n’importe quoi », a affirmé Fraser, très clair sur ce qu’il pense des propos de Buijs.