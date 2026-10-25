Danny Buijs s’en prend à Valentijn Driessen en direct à la télévision : « Il est… »

Avant Fortuna Sittard - Excelsior, Danny Buijs est revenu sur son accrochage avec Shiloh ‘t Zand la semaine dernière. Selon l’entraîneur du club limbourgeois, le sujet n’a plus du tout été abordé cette semaine.

La semaine dernière, Buijs avait fait sortir ‘T Zand une dizaine de minutes avant la fin de NEC - Fortuna Sittard (2-2), visiblement mécontent de l’attitude de son joueur. « Allez, avance. Viens ici. Assieds-toi et comporte-toi normalement », avait crié Buijs à ‘T Zand, tout en l’attrapant et en l’installant sur le banc des remplaçants.

« En fait, je n’en ai plus du tout parlé avec lui », dit Buijs en riant sur ESPN. « Chacun peut avoir son avis, mais je crois que le plus important, c’est ce que Shiloh et moi en pensons et la façon dont nous nous entendons. Nous avons une bonne relation. Je suis prêt à tout pour lui et lui pour moi, je le sais. Et ce qu’en pensent tous les autres… »

Il s’adresse ensuite à Valentijn Driessen, qui s’est montré critique à propos de l’incident plus tôt cette semaine. « Aujourd’hui, les gens ont un avis sur tout. Valentijn Driessen a un avis sur tout le monde. De Louis van Gaal à Virgil van Dijk, il a aussi son avis sur la façon dont l’Ajax devrait être dirigé… »

« Il veut un peu ressembler à Johan Derksen, mais il n’est pas Johan Derksen », poursuit Buijs sans mâcher ses mots. « Il n’y a qu’un seul Johan Derksen, et ce n’est pas lui. Il est simplement journaliste à De Telegraaf, mais apparemment, à notre époque, tout le monde estime devoir donner son avis sur quelque chose. Je n’y prête pas beaucoup attention. »

Buijs fait référence aux propos tenus par Driessen dans le podcast Kick-off, où ce dernier avait désapprouvé le comportement de l’entraîneur envers son joueur. « Danny Buijs s’emporte assez facilement, mais je pense qu’il ne faut pas toucher aux joueurs, et c’est ce qu’il a fait », avait déclaré Driessen.

« Il a aussi exigé qu’il s’assoie sur un siège précis. On n’a pas affaire à des bébés. C’est un très jeune joueur, mais il est international surinamien. Ensuite, il est tout simplement parti. »