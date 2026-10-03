Fortuna Sittard a excellemment lancé sa saison, et Danny Buijs n’y est pas pour rien. L’entraîneur sait trouver la bonne manière de toucher ses joueurs, même si ce n’est pas toujours facile, comme il l’a raconté devant la caméra d’ESPN.

« Pour certaines personnes, il est très difficile de travailler avec moi », commence-t-il. « Cela ne tient pas seulement à ces personnes, parfois c’est aussi un peu à cause de moi. Mais parfois aussi à la manière dont ces personnes conçoivent leur travail. »

« Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent très bien avec moi. Si nous ne perdons pas trop, il y a peu de problèmes. Si nous perdons beaucoup, tout devient un peu moins agréable », reconnaît-il.

Avec, entre autres, Mohamed Ihattaren et Lecquincio Zeefuik, Buijs a sous ses ordres des joueurs qui nécessitent une approche particulière. Pourtant, il apprécie aussi énormément les « joueurs un peu cabossés ».

« Je suis Gémeaux, niveau horoscope. Une partie de moi craque complètement pour ces gars-là, je les vois presque comme mes propres enfants. Ils ne tournent pas autour du pot, ils reconnaissent quand ils ont tort. Ils dépassent parfois les limites, et j’aime ça. Ce sont souvent des garçons qui ont quelque chose d’exceptionnel. Tu essaies de les aider. »

« Mais parfois, tu as aussi envie de les coller derrière le papier peint. Tu deviens gris, tu perds tes cheveux. Au final, tu espères qu’ils réussiront à concrétiser le talent qu’ils ont. Cela rend les choses belles, mais parfois cela coûte aussi tellement d’énergie. Surtout quand tu en as plusieurs comme ça en même temps. »

Après sept matches, Fortuna occupe la sixième place en Eredivisie. Reste à voir si le club limbourgeois tiendra ce rythme. « Ce serait sacrément beau de décrocher cette place de barragiste à la fin, mais nous avons encore plusieurs étapes importantes à franchir cette saison », conclut Buijs.