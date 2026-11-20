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Bram van Polen voit en Danny Buijs un candidat de choix pour le FC Twente. L’entraîneur de Fortuna Sittard quittera le club limbourgeois à l’issue de la saison, car il se sent prêt à relever un nouveau défi.

« Le FC Twente serait une destination assez intéressante pour franchir une nouvelle étape », estime Van Polen dans Voetbalpraat. « Buijs sait déstabiliser ses adversaires. Il faut être prudent quand on avance des noms, mais il a quelque chose de José Mourinho. »

« Buijs obtient toujours de bons résultats et ce qu’il fait est incroyablement impressionnant. Il sait rallier à sa cause des cas délicats comme Mohamed Ihattaren. C’est ce qu’on aimerait voir à un niveau supérieur », poursuit Van Polen, qui tient l’entraîneur de Fortuna en haute estime.

Van Polen est également impressionné par la manière dont Buijs a annoncé son départ de Fortuna. « Il a pris les devants. Il est honnête avec le club : vous avez le temps de chercher un autre entraîneur, et moi, le temps de chercher un autre club. »

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« Ainsi, tout le monde sait à quoi s’en tenir. J’aime énormément sa franchise et la façon dont il a procédé », ajoute l’ancien arrière droit à propos de l’entraîneur de 44 ans.

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Vincent Schildkamp, également présent autour de la table, partage cet avis. « J’ai trouvé Ten Hag (directeur technique de Twente, NDLR) étonnamment positif au sujet de Buijs récemment. J’ai cru déceler un sous-entendu en l’entendant en parler ainsi », explique Schildkamp, qui estime que l’entraîneur conviendrait bien aux Tukkers.

« Ce serait très intéressant de pouvoir alors juger Buijs. Depuis ses passages au FC Groningen et aux Kozakken Boys, on sait que, lorsqu’il dispose des joueurs nécessaires, il fait pratiquer un football vraiment plaisant et offensif. À Twente, avec cet effectif, il ne ferait pas redescendre toutes ses troupes dans leur propre moitié de terrain. »

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« Buijs a un côté un peu rugueux. Mais dans quelle mesure est-ce vraiment un problème ? », se demande Schildkamp à voix haute. « Si une direction fonde son choix là-dessus, je trouve cela très faible. Il devra attendre de voir ce qui se passera dans un club du top 6. Une place finira forcément par se libérer, puisqu’ils ne peuvent pas tous les six être champions. »

Buijs, qui s’apprête à partir, est à Fortuna depuis 2023. L’équipe limbourgeoise occupe actuellement la septième place de la Vriendenloterij Eredivisie.