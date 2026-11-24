Comment regarder Danemark U17 - Argentine U17 avec un VPN

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Suisse Sunrise TV Canada Fubo

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous chez le diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

Coupe du monde M17 - Journée 3 25 nov. 2026 - 10:30

Le Danemark U17 affronte l’Argentine U17 dans le groupe C de la Coupe du monde U17. Le lieu de la rencontre reste à confirmer.

Le Danemark a connu un début de tournoi difficile. Battu 4-0 par le Mozambique lors de son entrée en lice, il a réagi en obtenant un match nul et vierge contre l’Australie, préservant ainsi ses chances dans la compétition.

Cette capacité de réaction compte, car les Danois étaient arrivés au Qatar sur une belle dynamique. En novembre, ils avaient remporté trois matches de qualification européens consécutifs, inscrivant 11 buts au passage.

L’Argentine a elle aussi connu un faux départ. Sa défaite 2-0 face à l’Australie lors de son premier match de groupe l’a immédiatement mise sous pression.

Les jeunes Argentins ont bien réagi en battant le Mozambique 2-1 lors de leur dernière sortie. Ce résultat les relance dans la course à une place en phase à élimination directe.

Le Danemark cherche encore sa première victoire du tournoi, tandis que l’Argentine peut s’appuyer sur la confiance née de son récent succès. Voici comment suivre la rencontre.

Les informations officielles concernant la diffusion de Danemark U17 - Argentine U17 ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront précisées une fois les détenteurs des droits confirmés.

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