Dalić surprend l'Arabie saoudite : nous nous préparons à disputer « le match le plus facile » de la Coupe du Golfe

Zlatko Dalic, le sélectionneur de l'équipe des Émirats arabes unis, a confirmé que les siens étaient prêts à affronter l'Arabie saoudite, demain mardi, au stade Al-Inma à Djeddah, en finale de la Coupe du Golfe.

En conférence de presse, retransmise par le réseau de chaînes Abu Dhabi Sports, Dalic a déclaré : « Je suis très heureux du soutien populaire dont je bénéficie sur le plan personnel, et je remercie les supporters des Émirats pour leur immense appui. »

Et d'insister : « J'ai vécu aux Émirats pendant de longues années, et les Émirats me sont aussi chers que la Croatie. »

Il a ajouté : « J'ai l'expérience nécessaire pour donner le meilleur de moi-même à la sélection émiratie, et mon objectif aujourd'hui est de remporter la Coupe du Golfe avec les Émirats et de toujours décrocher des victoires avec l'équipe. »

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Le technicien croate a évoqué les préparatifs de la finale, affirmant que le staff technique travaillait à corriger certains points et à effectuer les ajustements nécessaires, malgré le peu de temps disponible.

Dalic a souligné que la finale de la Coupe du Golfe serait la plus simple sur le plan mental pour les joueurs, puisqu'il s'agit du dernier match de la compétition.

Il a affirmé : « Je veux que les joueurs prennent du plaisir et jouent de la meilleure des manières, car c'est le dernier match de la Coupe du Golfe et il revêt un caractère particulier. J'espère que nous offrirons un match agréable aux supporters. »

Il a expliqué : « Nous allons affronter l'Arabie saoudite, la meilleure sélection de la compétition. Ils n'ont encaissé aucun but et bénéficient de l'avantage du terrain. C'est un défi difficile pour nous, mais nous sommes prêts et notre objectif est le titre. »

De son côté, Khalid Eisa, le gardien de la sélection émiratie, a affirmé que les supporters de son pays seraient le premier facteur de motivation et de soutien pour les Émirats lors de la finale.

Khalid Eisa a déclaré : « Nous remercions le peuple saoudien pour la chaleur de son accueil. Je m'attends à un match très disputé et j'espère que la rencontre de demain sera le moment de récolte pour le football émirati. »

Khalid Eisa a fait l'éloge de l'entraîneur Zlatko Dalic et de sa manière de gérer les joueurs, précisant : « Dalic est un entraîneur hors pair, doté d'une approche fluide. Il connaît tes besoins en tant qu'être humain avant de te considérer comme un joueur, afin que tu donnes le meilleur de toi-même sur le rectangle vert. »















