Le Croate Zlatko Dalic, nouveau sélectionneur de l'équipe des Émirats arabes unis, a ravivé ses souvenirs en Arabie saoudite, après y être revenu pour participer avec les Émirats à la Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 ».

Dalic a mené l'équipe des Émirats à une victoire quatre buts à zéro face au Yémen, ce jeudi, au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la première journée de la phase de groupes du tournoi du Golfe.

Le technicien croate a déclaré en conférence de presse d'après-match, dans des propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Félicitations aux supporters de l'équipe émiratie, c'était une victoire méritée et ce sont 3 points importants. »

Il a ajouté : « La seconde période n'a pas été comme la première, mais bien entendu la fatigue a joué un rôle, et nous nous concentrons désormais sur le prochain match. »

Le prochain match des Émirats se déroulera face au Bahreïn, dimanche prochain, lors de la deuxième journée du deuxième groupe, une victoire leur assurant la qualification pour les demi-finales, indépendamment du résultat du troisième match contre le Qatar.

Dalic a poursuivi : « J'ai de beaux souvenirs de mon passage en Arabie saoudite, et entraîner l'équipe des Émirats est une nouvelle expérience pour moi. Je me tourne désormais vers l'avenir et vers la manière de reconstruire cette équipe. »

Le technicien croate faisait référence à sa période dans le championnat saoudien, lorsqu'il avait dirigé les clubs d'Al-Faisaly et d'Al-Hilal entre 2010 et 2013, avant de rejoindre Al-Ain aux Émirats, puis la sélection de son pays.

Au sujet de l'objectif de l'équipe des Émirats dans le tournoi du Golfe, il a précisé : « Notre objectif est de franchir la phase de groupes, puis d'avancer pas à pas pour la suite, et je sais à quel point nos supporters sont enthousiastes. »

Il a continué : « Mon objectif est de construire une équipe. Je ne fais pas de distinction entre les joueurs naturalisés et les joueurs émiratis, et j'espère que nos supporters nous soutiendront. »

Il a conclu : « Nos joueurs naturalisés sont heureux de représenter les Émirats, et bien sûr il n'est pas facile de continuer, mais je vais travailler à construire l'équipe pas à pas, et notre objectif est de ne former qu'un seul groupe. »