Daley Blind fait son retour à l’Ajax : voici la durée de son contrat

Daley Blind s'apprête à faire son retour à l'Ajax pour la troisième fois, selon les informations de Mike Verweij pour le journal De Telegraaf. Le gaucher de 36 ans était sans club depuis son départ de Gérone, où il avait déjà travaillé avec l'entraîneur Míchel.

L’entraîneur espagnol de l’Ajax était donc un fervent partisan du recrutement de Blind. Mardi après-midi, le vétéran a conclu un accord pour un contrat d’une saison, précise Verweij.

« C’était le souhait de Míchel de pouvoir travailler à nouveau avec ce joueur expérimenté à l’Ajax. Il est le mieux placé pour transmettre la vision de Míchel, puisqu’il a joué sous ses ordres ces trois dernières saisons », explique Verweij.

Au terme de cet exercice, une option permettra de prolonger la collaboration entre le joueur et le club. Par ailleurs, la direction a déjà annoncé son intention de préparer ce « fils du club » à endosser un rôle au sein de l’Ajax après sa carrière sportive.

Le défenseur de 36 ans a déjà porté les couleurs ajacides à deux reprises, entrecoupées d’expériences à Manchester United et au Bayern Munich. Depuis 2023, il évoluait à Gérone, où il a donc collaboré avec Míchel, désormais à la tête de l’Ajax.