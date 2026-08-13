L’Ajax a livré jeudi un match faible contre le Shelbourne FC, mais s’est malgré tout qualifié pour les barrages de la Ligue Conférence grâce à ce surprenant match nul 2-2. Daley Blind ne se fait toutefois aucun souci pour l’Ajax, malgré la mauvaise seconde période, à laquelle il n’a pas participé.

L’Ajax a pris l’avantage à Dublin grâce à Julian Brandt. Les Irlandais, combatifs, ont joué crânement leur chance et sont revenus à hauteur. Les Amstellodamois semblaient prévenus, mais après le 1-2 d’Anton Gaaei, Shelbourne est encore revenu. Lors d’une mauvaise seconde période, l’Ajax n’a plus réussi à reprendre l’avantage une troisième fois.

« Nous avions la maîtrise, mais à certains moments, nous nous laissons impressionner par le combat qu’ils livrent », raconte Blind au micro de Ziggo Sport. « Dans ces moments-là, nous devons nous en sortir avec beaucoup plus de calme, faire des triangles, retrouver notre sérénité, nous reprendre, puis repartir à l’attaque. Là, nous leur avons donné de l’espoir, l’idée qu’il y avait quand même quelque chose à aller chercher. C’est un sentiment que vous ne voulez pas leur donner. »

Blind s’est ensuite vu demander si la prestation de l’Ajax était source d’inquiétude. « Des inquiétudes à propos de quoi ? », répond le routinier. « Non, certainement pas. Je pense justement que nous montrons en tant qu’équipe quelles lignes directrices nous suivons. Que notre jeu est beaucoup plus positif, beaucoup plus offensif, et bien sûr, nous venons juste de commencer avec cet entraîneur. Tout ne peut pas fonctionner parfaitement tout de suite. »

« Ce ne sera pas non plus la dernière fois que nous jouerons un moins bon match. Mais l’important, c’est d’en tirer les leçons et de progresser à chaque match, de vouloir progresser à chaque entraînement, et je pense qu’au bout de deux tours, on se qualifie tout simplement. Si, à la fin de la saison, vous allez peut-être loin en Ligue Conférence, plus personne ne parlera de ce match. »

« C’est une qualité de gagner des matches, même quand on ne joue pas bien. C’est ce que nous avons fait sur les deux matches », conclut Blind. Après la maigre victoire 3-1 contre Shelbourne lors du match aller la semaine dernière, Julian Brandt et Gaaei ont inscrit les buts à Tolka Park, mais cela n’a donc, de manière assez surprenante, pas suffi pour une victoire.

Blind sait que les supporters de l’Ajax attendaient une victoire. « Nous étions venus ici pour gagner, et ce 2-2 n’est pas le résultat qu’on espère. En seconde période, je suis surtout resté allongé sur la table de massage à cause du coup que j’ai reçu dans le coin, donc j’ai peu vu la seconde période », a déclaré Blind, qui n’est pas allé plus loin au sujet de ses « problèmes physiques ».