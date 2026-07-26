Le Real Madrid a jeté son dévolu sur l'Ivoirien Yan Diomandé, la star de Leipzig, et a intensifié son intérêt pour le joueur ces derniers jours, cherchant à conclure l'affaire.

De nombreux clubs se disputent la signature de la star de 19 ans, au premier rang desquels le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Liverpool et Manchester City.

La semaine dernière, les réseaux sociaux se sont remplis de rumeurs quant à la possibilité de le voir rejoindre le Real Madrid, ce qui a suscité de vives réactions parmi les supporters.

Plutôt que de garder le silence, Diomandé a décidé de répondre lui-même à un avis qui lui était directement adressé.

Certains créateurs de contenu ont ouvertement émis des doutes sur ce transfert. Par exemple, un utilisateur de TikTok s'est demandé avec vigueur si le niveau du joueur ivoirien justifiait une telle somme colossale pour l'engager.

Il a déclaré dans une vidéo : « Maintenant je comprends pourquoi le Real Madrid n'a remporté aucun titre cette saison. Vous avez laissé filer Barcola et Olise, puis vous payez 100 millions d'euros pour Yan Diomandé. Qui est le recruteur du club ? Ce joueur possède-t-il vraiment le niveau requis pour Madrid ? Ils vont vivre une nouvelle saison sans titre. »

La réponse de l'Ivoirien a été rapide et empreinte d'une touche d'ironie. Plutôt que de se lancer dans une polémique ou de s'agacer, Diomandé a choisi de répondre via son compte TikTok, où il a repartagé la vidéo du créateur de contenu en ajoutant un émoji représentant deux pouces levés, montrant ainsi que les critiques ne l'avaient pas dérangé.







