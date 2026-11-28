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Avant leur duel en Premier League, Mikel Arteta a qualifié Enzo Maresca, entraîneur de Manchester City, de « personne formidable ». Selon lui, les récents mauvais résultats de City tiennent davantage à la malchance qu’à de mauvaises performances. Tous deux ont été adjoints de Pep Guardiola avant de se retrouver adversaires dans le nord de Londres.

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Arteta apprécie l’approche analytique de Maresca

Avant leur rencontre de dimanche à l’Emirates Stadium, Mikel Arteta a parlé d’Enzo Maresca en termes élogieux. Ce dernier a pris les commandes de Manchester City cet été, après une décennie de mandat de Pep Guardiola. Les deux hommes ont auparavant été adjoints de Guardiola, Arteta de 2016 à 2019 et Maresca au sein du staff de City lors de la saison du triplé en 2022–23, avant de devenir des entraîneurs rivaux.

« Je connais Enzo personnellement, mais pas assez pour le décrire. Tous ceux qui ont travaillé avec lui [diront] que c’est une personne formidable. Quelqu’un qui aime le football, qui vit pour lui et qui est très, très analytique », a déclaré Arteta. « C’était déjà un grand joueur, et ce qu’il a accompli jusqu’ici comme entraîneur est très, très impressionnant. »

Pourquoi Arteta attribue à la malchance la série de quatre matches de City

Interrogé sur la différence entre le début de saison rapide de City et sa série récente de quatre matches sans victoire, toutes compétitions confondues, Arteta a contesté l’idée d’un effondrement de ses performances ou de son niveau de forme.

« Je ne pense pas que ce soit une question de forme ou de performance. Je pense aussi qu’ils ont eu beaucoup, beaucoup de malchance sur certains résultats », a déclaré Arteta. « Il est très intelligent dans sa manière d’apporter des changements et des variations pour s’adapter pendant le match à ce qui se passe sur le terrain. Il sait très clairement comment il veut jouer et quels principes il veut appliquer, et il transmet très bien cette idée. »

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S’inspirer des exigences élevées de City en Premier League

Arteta est également revenu sur les rapports entre les deux clubs après leur lutte pour le titre la saison dernière, soulignant à quel point le niveau de référence fixé par City a poussé Arsenal à élever ses propres exigences au fil des ans.

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« On admire l’adversaire, son niveau et sa manière de faire. On en tire forcément des enseignements, et cela nous pousse à atteindre un autre niveau », a ajouté Arteta. « C’est le niveau que City a apporté à ce championnat, et c’est sans précédent. »

Deux anciens adjoints de Guardiola s’affrontent dans le nord de Londres

Désormais à la tête d’équipes adverses en Premier League, Arteta et Maresca abordent le choc de dimanche avec des parcours d’entraîneurs différents.

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Le projet de longue date d’Arteta se mesure à l’effectif de Maresca, encore en évolution, à l’Emirates Stadium, avec des points importants en jeu dans la course aux premières places.