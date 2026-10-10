D'Al-Ahli à Al-Ittihad : le Clasico ramène les buts de Somerville après 40 jours

Le Clasico a permis à la star néerlandaise Crysencio Summerville, ailier d'Al-Hilal, de renouer avec les buts, après une absence d'environ 40 jours.

Al-Hilal a reçu son rival Al-Ittihad, ce samedi, au stade Kingdom Arena de la capitale saoudienne Riyad, lors de la huitième journée de la Saudi Pro League.

Summerville a inscrit le troisième but d'Al-Hilal, à la 64e minute de la rencontre, après un superbe exploit individuel, dribblant plusieurs joueurs avant de placer le ballon sur la gauche du gardien serbe Predrag Rajković.

L'ailier néerlandais retrouve ainsi le chemin des filets avec Al-Hilal après une absence d'environ 40 jours, depuis son dernier but lors de l'autre Clasico contre le rival traditionnel Al-Ahli.

Summerville avait marqué un but lors du Clasico, menant Al-Hilal à une victoire sur Al-Ahli sur le score de trois buts à zéro, le 1er septembre dernier, lors de la troisième journée de la Saudi Pro League.

Depuis, l'ancien joueur de West Ham United a disputé 4 matches avec « le Leader », soit 3 en Saudi Pro League et une rencontre en Ligue des champions d'Asie Elite, sans parvenir à inscrire le moindre but.

De manière générale, ce but est le troisième que Summerville inscrit avec Al-Hilal depuis son transfert dans ses rangs en provenance de West Ham United lors du dernier mercato estival, auxquels s'ajoutent 3 passes décisives.